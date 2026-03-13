नागठाणे काम बंद आंदोलन
महामार्गाचे काम ग्रामस्थांनी पाडले बंद
समस्यांकडे दुर्लक्ष; भरतगाव, भरतगाववाडीच्या ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा
नागठाणे, ता. १३ : पुणे- बंगळूर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम भरतगाव व भरतगाववाडी (ता. सातारा) येथील ग्रामस्थांनी बंद पाडले. पुलाची उंची वाढविण्यात यावी, पावसाच्या पाण्याचा योग्य पद्धतीने निचरा करावा, या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे येथील ग्रामस्थांनी अखेर आक्रमक पवित्रा घेतला.
भरतगाव व भरतगाववाडी ही गावे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला आहेत. कमी उंचीच्या पुलामुळे येथील ग्रामस्थ, प्रवाशांना वेळोवेळी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. विशेषत: पावसाळ्यात पुलाखाली मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. त्यामुळे लोकांना ये- जा करणे जिकिरीचे ठरते. याबाबत ग्रामस्थ, दोन्ही ग्रामपंचायतीनी संबंधित अधिकाऱ्यांना गैरसोयीची माहिती दिली होती. पाठपुरावाही केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी, पोलिसप्रमुखांना निवेदनही दिले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत त्याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना झाली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आज आक्रमक पवित्रा घेत सहापदरीकरणाचे काम बंद पाडले. या वेळी संबंधित विभागाचे प्रकल्प व्यवस्थापकही उपस्थित होते.
आंदोलनाचा इशारा
येत्या दिवसांत पुलाची उंची व रुंदीकरण न झाल्यास दोन्ही गावांतील ग्रामस्थ, तसेच ग्रामपंचायतींनी महामार्गावर ''रास्ता रोको'' आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तशा आशयाचे निवेदन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
भरतगाव : महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम बंद करताना ग्रामस्थ.
