Bhatghar Dam: पुणे, सातारा आणि सोलापूरला दिलासा! भाटघर धरण पूर्ण भरले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

हिर्डोशी : पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील नऊ तालुक्यांसाठी वरदान ठरलेले भोर तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन भाटघर धरण (येसाजी कंक जलाशय) रविवारी (ता. २) दुपारी १०० टक्के भरले. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने जलसंपदा विभागाने दुपारी चार वाजता धरणाच्या आठ स्वयंचलित दरवाजांमधून आणि विद्युत निर्मिती केंद्रातून मिळून एकूण २६१५ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग नीरा नदीपात्रात सुरू केला आहे. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...तालुक्याच्या पश्चिम भागातील भुतोंडे आणि वेळवंड खोऱ्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ झाली. यंदा भाटघर धरण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे दहा ते बारा दिवस आधीच भरले आहे. रविवारी दुपारी धरण भरण्याच्या मार्गावर असताना जलसंपदा विभागाने विसर्गाची यशस्वी चाचणी घेतली. सव्वातीन वाजता धरण पूर्ण भरल्यानंतर स्वयंचलित दरवाजांद्वारे पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला..शाखा अभियंता गणेश टेंगळे म्हणाले, "सध्या विद्युत निर्मिती केंद्रातून १६१५ क्युसेक आणि सांडव्यावरून १००० क्युसेक असा एकूण २६१५ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यास किंवा कमी झाल्यास त्यानुसार विसर्ग कमी-जास्त केला जाईल.".धरण भरल्याने नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पुणे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल यांनी केले आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.दृष्टिक्षेपातएकूण पाणीसाठा क्षमता : २३.७६ टीएमसीएकूण दरवाजे : ८१ (४५ स्वयंचलित, ३६ रोलिंग)कमाल विसर्ग क्षमता: ५७ हजार क्युसेकसध्याचा विसर्ग : २६१५ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.