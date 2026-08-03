पुणे

Bhatghar Dam: पुणे, सातारा आणि सोलापूरला दिलासा! भाटघर धरण पूर्ण भरले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Bhatghar Dam Full Water Release Begins Into Nira River: भाटघर धरण १०० टक्के भरल्याने पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांना पाणीसुरक्षा; नीरा नदीपात्रात २६१५ क्युसेक विसर्ग, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचे आवाहन
Pune Satara Solapur Get Relief as Bhatghar Dam Becomes Full Water Discharge Starts Into Nira River

Pune Satara Solapur Get Relief as Bhatghar Dam Becomes Full Water Discharge Starts Into Nira River

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सकाळ वृत्तसेवा
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हिर्डोशी :  पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील नऊ तालुक्यांसाठी वरदान ठरलेले भोर तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन भाटघर धरण (येसाजी कंक जलाशय) रविवारी (ता. २) दुपारी १०० टक्के भरले. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने जलसंपदा विभागाने दुपारी चार वाजता धरणाच्या आठ स्वयंचलित दरवाजांमधून आणि विद्युत निर्मिती केंद्रातून मिळून एकूण २६१५ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग नीरा नदीपात्रात सुरू केला आहे.

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