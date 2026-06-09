पुणे

Nagoba Mandir : भाटघरने गाठला तळ; पांडवकालीन नागोबा मंदिर पाण्याबाहेर

वेळवंड गावच्या जुन्या खुणा पाहण्यासाठी गर्दी.
Bhatghar Dam Nagoba Temple

Bhatghar Dam Nagoba Temple

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महुडे - भाटघर धरणातील पाणीसाठा मंगळवारी (ता. ९) ८.०९ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने भोर तालुक्यातील जुन्या वेळवंड गावठाणातील पांडवकालीन नागोबाचे मंदिर पाण्याबाहेर आले आहे. पाणी पातळी खालावल्याने या पुरातन मंदिरासह गावच्या जुन्या खुणा पाहण्यासाठी भाविक गर्दी करत आहेत.

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