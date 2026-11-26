पुणे - पुणे महापालिकेच्या ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ मोहिमेचा सर्वाधिक फटका भाजपचे पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना बसला आहे. त्यावरून काँग्रेसने महायुती सरकारला लक्ष्य केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच ‘महाराष्ट्र विद्रूपीकरण पुरस्कार’ द्यावा, असा टोला काँग्रेसने लगावला आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाच्या या मोहिमेच्या दहशतीने शहरातील बहुसंख्य अनधिकृत फ्लेक्स गायब झाले आहेत..पुणे महापालिकेने ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. त्यात नागरिक अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनरचा फोटो काढून प्रशासनाकडे तक्रार करत आहेत. प्रशासनातर्फे त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. यामध्ये सर्वाधिक अनधिकृत फ्लेक्स लावण्याने स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, सुनील पांडे यांना उपरोधिकपणे शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार दिला. त्याची चर्चा समाज माध्यमावर रंगलेली असताना, त्यात पुण्याच्या महापौर यांचाही अनधिकृत फ्लेक्स समाज माध्यमावर टाकल्याने एकच खळबळ उडाली होती..त्यावर प्रदेश काँग्रेसने भाजपवर टीका केली आहे. भाजपचे अभिनंदन फडणवीस-शिंदे यांना ‘महाराष्ट्र विद्रूपीकरण पुरस्कार’ द्या असा टोला लगावला आहे. दरम्यान महापालिकेच्या या कारवाईत विरोधी पक्षाचे नगरसेवकही सुटले नाहीत. विरोधी पक्षनेते निलेश निकम आणि काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांच्याही अनधिकृत फ्लेक्सचे फोटो समाजमाध्यमावर टाकून त्यावर उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. पुणेकरांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. तर यानंतर सर्वच नगरसेवकांनी त्यांचे अनधिकृत फ्लेक्स काढून टाकले..पोस्ट केली डिलीटमहापालिकेने मंजूषा नागपुरे, रामचंद्र कदम यांनी अनधिकृत फ्लेक्स लावल्याने त्यांचे फोटो समाज माध्यमावर टाकून उपरोधीक टोला लावला होता. पण या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे फ्लेक्स काढून टाकल्यानंतर समाज माध्यमावरील पोस्ट देखील काढून टाकण्यात आल्या..हॉटेल सुरु होण्यापूर्वीच ४६ हजाराचा दंडबावधन येथे नवीन डायनींग हॉल सुरु होणार असून, त्याची जाहिरात करण्यासाठी अनधिकृत २३ फ्लेक्स लावले होते. महापालिकेने त्यावर कारवाई करत ४६ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या जाहिरातीवर ‘लवकरच आपल्या सेवेत असे लिहिले होते. त्यावर महापालिकेने आम्ही त्या आधीच सेवेत हजर झालो, डायनिंग हॉल असून सुरु व्हायचा आहे, त्याआधी पहिले बिल तयार आहे. उधार बंद आहे, तीन दिवसात पैसे भरा.’ अशी पोस्ट महापालिकेने समाजमाध्यामावर टाकली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.