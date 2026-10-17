भवानी मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल

घोरपडी, ता. १७ : तुळजापूरच्या देवीचे दर्शन पुण्यातच घ्यायचे असेल, तर भवानी पेठेतील श्री भवानी माता मंदिर हे हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. अडीचशे वर्षांची परंपरा लाभलेल्या या मंदिराला धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. नवरात्रोत्सवात येथे विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होते. धार्मिक परंपरेबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपणारे उपक्रम राबविण्याची परंपराही या मंदिराने जपली आहे. ‘पुण्याचे तुळजापूर’ ओळख असणारे हे मंदिर अनेक भाविकांसाठी श्रद्धा, भक्ती आणि सांस्कृतिक परंपरेचे केंद्र बनले आहे. १७६० मध्ये तुळजापूरच्या भवानी देवीच्या धर्तीवर या मंदिराची उभारणी करण्यात आली. मंदिराच्या गाभाऱ्यात काळ्या पाषाणातील भवानी मातेची अडीच फूट उंचीची चार हातांची मूर्ती आहे. मंदिराची देखभाल मेढेकर कुटुंबीयांकडून केली जाते.
नवरात्रोत्सवात धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल
नवरात्रोत्सवात महिलांकडून ललित सहस्रनामाचे सामूहिक पठण आणि श्रीसूक्ताचे पठण केले जाते. कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी देवीची पालखी मिरवणूक काढण्याची परंपरा आहे. फडके हौद येथून सुरू होणारी ही मिरवणूक शिवाजी रस्ता, बुधवार पेठ, सोन्या मारुती चौक, बोहरी आळी आणि गोविंद हलवाई चौक या मार्गाने पुन्हा मंदिरात येते.
धार्मिकतेसोबत सामाजिक बांधिलकी
लहान मुलांसाठी वैद्यकीय शिबिर, रक्तदान शिबिर आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप, देवीसाठी आलेल्या साड्यांचे वारीच्या वेळी वाटप असे उपक्रम राबविले जातात. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना भक्तीचा अनुभव देतानाच धार्मिक परंपरा आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम भवानी माता मंदिर करीत आहे, अशी माहिती नरेंद्र मेढेकर यांनी दिली.
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