Pune Traffic: बाबा भिडे पूल २२ जून ते ६ जुलैपर्यंत पूर्ण बंद; डेक्कन मेट्रो पादचारी केबल पुलाच्या कामासाठी वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग जाहीर

पुणे : शहरात महामेट्रोतर्फे डेक्कन मेट्रो स्टेशनला जोडणाऱ्या पादचारी केबल पुलाच्या कामासाठी बाबा भिडे पुलावरील वाहतूक सोमवारपासून (ता. २२) तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणार आहे..२२ जून ते सहा जुलै या कालावधीत भिडे पुलावरील वाहतूक २४ तास (दिवसा व रात्री) पूर्णपणे बंद राहील. तसेच, सात जुलैपासून पुढील आदेशापर्यंत पूल दिवसा वाहतुकीसाठी खुला असेल. मात्र रात्री ११ ते सकाळी सहा या वेळेत तो वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येईल. गैरसोय टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..वाहनचालकांसाठी पर्यायी मार्ग :१. भिडे पूल मार्गे डेक्कनकडे ये-जा करणारी वाहतूक :लोकमान्य टिळक चौक ते खंडोजी बाबा चौकमार्गे इच्छित स्थळी जाता येईल. नदीपात्र रस्ता - जयंतराव टिळक पूल - गंधर्व हॉटेल चौक आणि डेक्कन मार्गे प्रवास करावा. केळकर रस्ता - ओंकारेश्वर पूल आणि झाशीराणी चौक मार्गाचा वापर करावा.२. मेंहदळे गॅरेज चौक, डी.पी. रस्ता, कर्वे रस्ता आणि कोथरूडकडे जाणारी वाहतूक :लोकमान्य टिळक चौक - लालबहादूर शास्त्री रस्त्याने गांजवे चौक आणि एस.एम. जोशी पूल मार्गे मार्गस्थ व्हावे. पूना हॉस्पिटल जवळील ‘झेड ब्रिज’वरून केवळ दुचाकी वाहनांना ये-जा करता येईल.३. डेक्कन पी.एम.टी. बस स्टॉप मार्गे केळकर रस्ता, नारायण पेठेकडे येणारी वाहतूक : या मार्गावरील वाहनांनी लोकमान्य टिळक चौक आणि खंडोजी बाबा चौक मार्गे जावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.