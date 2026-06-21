पुणे

Pune Traffic: बाबा भिडे पूल २२ जून ते ६ जुलैपर्यंत पूर्ण बंद; डेक्कन मेट्रो पादचारी केबल पुलाच्या कामासाठी वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग जाहीर

डेक्कन मेट्रोसाठी पादचारी केबल पुलाच्या कामामुळे भिडे पुलावरील वाहतूक २२ जून ते ६ जुलैपर्यंत पूर्ण बंद; नंतर रात्री ११ ते सकाळी ६ वाहतूक बंद राहणार
Phased Traffic Implementation Schedule

Phased Traffic Implementation Schedule

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरात महामेट्रोतर्फे डेक्कन मेट्रो स्टेशनला जोडणाऱ्या पादचारी केबल पुलाच्या कामासाठी बाबा भिडे पुलावरील वाहतूक सोमवारपासून (ता. २२) तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणार आहे.

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