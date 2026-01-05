भिगवण परिसरात उजनीतील अतिक्रमणांवर कारवाई
भिगवण, ता. ५ : उजनी धरणासाठी भिगवण (ता. इंदापूर) परिसरातील संपादित केलेल्या जमिनींवर केलेल्या अतिक्रमणांवर जलसंपदा विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. यामध्ये भिगवण, तक्रारवाडी परिसरांमध्ये संपादित क्षेत्रात उभारलेली व्यावसायिक अतिक्रमणे काढण्यात आली.
उजनी धरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. संपादित शेतजमिनीवर गाळपेरीसाठी शेतकऱ्यांना परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, अलीकडच्या काळात भिगवण व परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाल्यामुळे संपादित जमिनीवर काही ठिकाणी घरे, वीटभट्या व व्यवसाय उभारण्यात आले होते. यामुळे पाणी साठवण क्षमता, जलव्यवस्थापनावर परिणाम होत असल्याचे कारण सांगत जलसंपदा विभागाने सबंधितास नोटीस देऊन गुन्हेही दाखल केले होते. शनिवारपासून (ता. ३) जलसंपदा विभागाच्या वतीने थेट कारवाईस सुरुवात केली. जलसंपदा विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईमध्ये आतापर्यंत भिगवण- राशीन रस्त्यालगत असलेल्या वीटभट्या, घरे, दुकाने आदी अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत. जलसंपदा विभागाच्या वतीने अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तींना अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, परंतु सूचना देऊनही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. यापुढे ही कारवाई सुरु ठेवणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.