Bhigwan Love Story: आईलाच मुलीने खोटं ठरवलं! भिगवण प्रकरणाला नवे वळण, 21 वर्षीय तरुणीचं प्रतिज्ञापत्र अंगावर काटा आणणारं

इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथे १७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या कथित अपहरणाच्या घटनेने प्रचंड खळबळ माजवली होती. मात्र आता या प्रकरणाला पूर्णपणे वेगळे वळण लागले आहे. २१ वर्षीय तरुणीने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तिने स्वतःच सांगितले आहे की, ती कोणाच्याही जबरदस्तीने नव्हे तर आपल्या मर्जीने प्रियकरासोबत निघून गेली होती. तिने आपल्या आईवर खोटी तक्रार दाखल करण्याचा गंभीर आरोप करताना, संपूर्ण घटना बनावट असल्याचे स्पष्ट केले आहे..कसं घडलं प्रकरण?लग्नासाठी आवश्यक सोन्याचे दागिने खरेदी करून आई आणि भावासोबत दुचाकीवरून घरी परतत असताना तरुणीचे अपहरण झाल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. घरच्यांनी सांगितले की, दोन सख्ख्या भावांनी डोळ्यात मिरचीपूड फेकून तिला जबरदस्तीने टेम्पोमध्ये ढकलले. या आरोपानंतर भिगवण परिसरात हिंदू संघटनांनी मोठी गर्दी केली. रात्री उशिरा पोलीस ठाण्याबाहेर मोठा जमाव जमला. ‘लवकरात लवकर आरोपींना अटक करा’ या मागणीसाठी भिगवण बंदची हाक देण्यात आली. रात्री उशिरा पुणे-सोलापूर महामार्ग रोखून धरण्यात आला. पोलिसांनी सहा शोध पथके रवाना करून १६५ किलोमीटरचा रूट मॅप तयार केला. या सगळ्या घटनांमुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते..तरुणी आणि तिचा प्रियकर बारामती शहर पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजरदरम्यान, २१ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री दीड वाजता तरुणी आणि तिचा प्रियकर बारामती शहर पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाले. त्यांनी दिलेल्या जबाबानुसार दोघे श्रीगोंदा, अहिल्यानगर, शिक्रापूर, पुणे-सासवड मार्गे महाबळेश्वरपर्यंत गेले होते. तरुणीने पोलीस आणि न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, “माझा आणि त्याचा प्रेमसंबंध होता. मी हे घरच्यांना सांगितले होते. दुसऱ्या कोणाशीही लग्न करण्यास मी विरोध केला होता. त्यामुळे मी स्वमर्जीने त्याच्यासोबत गेले.”.Pune Bhigwan Kidnapping Case : भिगवण अपहरण प्रकरणात आणखी एक मोठा ट्विस्ट, अपहृत तरुणी प्रियकरासोबत मध्यरात्री पोलिस ठाण्यात हजर झाली पण....आईवर गंभीर आरोपतिने आणखी गंभीर आरोप केले. आईने दाखल केलेल्या अपहरणाच्या फिर्यादीत डोळ्यात मिरचीपूड फेकल्याचा, लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याचा आणि खरेदी केलेली नथ व चांदीची अंगठी हिसकावून नेल्याचा उल्लेख आहे. तरुणीने या सर्व गोष्टी खोट्या आणि बनावट असल्याचे सांगितले. “आईने कोणाच्यातरी दबावाखाली किंवा सांगण्यावरून ही खोटी फिर्याद दिली आहे. अशी कोणतीही घटना घडली नाही,” असे तिने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. तिने पुढे म्हटले, “मी पूर्ण सज्ञान आहे. माझ्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. एक वर्षापासून चालणाऱ्या प्रेमसंबंधामुळे आमचा एकमेकांवर विश्वास होता. त्यामुळे मी राजीखुषीने निघून गेले.”.पोलिसांनी तपासात दोघांचे घर शेजारीच असल्याचे आणि एक महिनाभरापासून फोनवर सातत्याने बोलणे चालू असल्याचे कॉल डिटेल्समधून समोर आणले. तरुणीच्या मित्राला (प्रियकराला) सुरक्षेच्या कारणास्तव अज्ञात स्थळी ठेवण्यात आले आहे..अपहरण म्हणून पाहिली जाणारी घटना प्रेमप्रकरण म्हणून समोरया प्रकरणाने आता पूर्णपणे नवे रूप धारण केले आहे. सुरुवातीला अपहरण म्हणून पाहिली जाणारी घटना आता प्रेमप्रकरण म्हणून समोर आली आहे. तरुणीच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे आई-कुटुंबीयांवर आरोप झाला आहे. पोलिसांनी आता या नव्या खुलाश्यांवर आधारित पुढील तपास सुरू केला आहे..Bhigwan Kidnapping Case : भिगवणमधील तरुणीच्या अपहरण प्रकरणात नवा ट्विस्ट, तरुणी महिन्याभरापासून आरोपींच्या संपर्कात, पोलिसांची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.