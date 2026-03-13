पुणे

Bike Accident: पुणे सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

Victim Dies on the Spot: पुणे-सोलापूर महामार्गावर भादलवाडी येथे भरधाव ट्रकने दुचाकीवर धडक दिल्यामुळे दुचाकीस्वार जागीच ठार. चालक वाहन न थांबविता निघून गेला; भिगवण पोलिस तपास सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
भिगवण : पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भादलवाडी (ता. इंदापूर) येथे भरधाव अज्ञात मालट्रकने दुचाकीस्वारास जोरदार धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातामध्ये दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला.

