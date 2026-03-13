Bike Accident: पुणे सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

भिगवण : पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भादलवाडी (ता. इंदापूर) येथे भरधाव अज्ञात मालट्रकने दुचाकीस्वारास जोरदार धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातामध्ये दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. .अजित दगडू वाळके (वय ५४, रा. भिगवण, ता. इंदापूर), असे अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या दुचारीस्वाराचे नाव आहे. याबाबत पोलिसांनी माहिती दिली की, अजित वाळके हे बुधवारी (ता. ११) रात्री आठच्या सुमारास भादलवाडी येथून सेवा रस्त्याने मोटारसायकलवरून (क्र. एम. एच. ४५ एल. ५९८०) भिगवणकडे येत होते..भादलवाडी येथील बिल्ट कंपनीच्या कॉलनीजवळ आय.डी.आय. बॅंकेच्या एटीएमसमोर भरधाव अज्ञात ट्रक चालकाने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत त्यांच्या दुचाकीस जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये अजित यांच्या पोटास गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा मृत्यू झाला..Bhigwan Accident : पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघातात तीन ठारः मृतांमध्ये वाढदिवस असलेल्या नातवाचा आई व आजीसह मृत्यू.अपघातानंतर चालक वाहन न थांबविता निघून गेल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी अज्ञात ट्रक चालकाविरुद्ध भिगवण पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास भिगवण पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.