भीमा कोरेगावला जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग

भोसरी, ता. ३१ ः भीमा-कोरेगावकडे जाण्यासाठी आळंदीतील चऱ्होली बुद्रूक ते चऱ्होली खुर्द यांना जोडणाऱ्या पुलाचे काम सुरू असल्याने हा पूल सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद केलेला आहे. त्यामुळे एक जानेवारी शौर्यदिनानिमित्त भीमा कोरेगावकडे जाणाऱ्या सर्व भीम सैनिकांनी नाशिक फाटा-खडकी -येरवडा-लोणीकंद या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाणे आणि पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाद्वारे करण्यात आले आहे.
भीमा कोरेगाव येथे २०८ वा शौर्य दिनानिमित्त लाखो नागरिक विजय स्तंभाच्या दर्शनासाठी जाणार आहे. भीमा कोरेगाव कडे जाण्यासाठी आळंदीतील चऱ्होली बुद्रूक, चऱ्होली खुर्द या मार्गानेही अनुयायी भीमा कोरेगाव कडे जातात. मात्र आळंदीतील या पुलाचे काम सुरू असल्याने पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब न करता नाशिक फाटा-खडकी-येरवडा-लोणीकंद या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

