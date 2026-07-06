Bhima River Flood: भीमा नदीला अचानक पुराचा तडाखा; नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी व उभी पिके पाण्यात

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार पाऊस पडत असल्याने बहुतांश शेतकरी व ग्रामस्थ घरातच बसून राहिले. परंतु आज सोमवारी अचानक भीमा नदीला पूर आल्याने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी व पिके पाण्यात गेल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सोमवारी अचानक भीमा नदीला पूर आल्याने नदीकाठच्या विद्युत मोटारी व पिके पाण्यात बुडाल्याचे समजल्याने शेतकऱ्यांनी नदीकाठी पावसातच धाव घेऊन गर्दी केली होती, परंतु विद्युत मोटारी व काही शेतकऱ्यांची पिके पाण्यात बुडाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. .दरम्यान, जून महिन्यात पाऊस नसल्याने खरिपाची पेरणी शेतकऱ्यांची रखडली आहे, त्यातच गेल्या दोन दिवसापासून संततधार पाऊस पडत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु भीमा नदीला अचानक आलेल्या पुरामुळे विद्युत मोटारी पाण्यात गेल्याने शेतकरी मात्र त्रस्त झाले आहेत. धानोरे येथील नदीकाठच्या काही शेतकऱ्यांची विद्युत मोटारी व उसासह उभी पिके भीमा नदीच्या पुराच्या पाण्यात गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्याचे सोसायटीचे माजी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर थेऊरकर व बापूसाहेब भोसुरे, शेतकरी बापूसाहेब शेळके व ग्रामस्थांनी सांगितले..शिरूर तालुक्यातील धानोरे, तळेगाव ढमढेरे (भीमाशेत), विठ्ठलवाडी तसेच हवेली तालुक्यातील बुरकेगाव, पिंपरी सांडस, न्हावी सांडस, सांगवी सांडस आदी नदीकाठच्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी शिरले आहे, तसेच विद्युत मोटारी फ्युज बॉक्ससह पाण्यात बुडाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पाण्यात बुडालेल्या विद्युत मोटारींची पाटबंधारे विभागाने पाहणी करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी शिरूर हवेलीचे माजी आमदार ॲड.अशोक पवार यांनी अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे पुणे विभाग, कार्यकारी अभियंता चासकमान पाटबंधारे विभाग व कार्यकारी अभियंता खडकवासला पाटबंधारे पुणे विभाग यांना तातडीने पत्र व्यवहार करून मेलद्वारे कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.