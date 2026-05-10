Pune District: भीमा नदी तुडुंब; नीरा तहानलेलीच;योजना पडू लागल्या बंद : वीर धरणामधून पाणी सोडण्याची मागणी

नीरा नरसिंहपूर: इंदापुरात ऐन उन्हाळ्यात भीमा नदीवरील बंधारे पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. त्यामुळे काही दिवस तरी पिकांना जीवदान मिळणार आहे. मात्र, नीरा नदी पाण्याअभावी कोरडी पडल्याने इंदापूर व माळशिरस तालुक्यातील हजारो एकरांवरील पिकांना फटका बसणार आहे. .तसेच पिण्याच्या पाणी योजना बंद पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे वीर धरणातून नीरा नदीत पाणी सोडण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.नीरा नदीवरील गिरवी, ओझरे, लुमेवाडी, सराटी बंधारे सलग दोन वर्षांपासून पाण्याअभावी रिकामेच राहत आहेत. तर सराटीसह वरील बंधारे पाणी आटू लागल्याने रिकामे पडू लागले आहेत..तसेच नीरा नदीकाठावरील इंदापूर तालुक्यातील सराटी, लिंबूडी, लुमेवाडी, गोंदी, ओझरे, गिरवी, नरसिंहपूर, निरनिमगाव, भगतवाडी, पिठेवाडी, चाकाटी तसेच माळशिरस तालुक्यातील संगम, गणेशगाव, बिजवडी, सवतगाव, तांबवे, माळीनगर, अकलूज गावांतील हजारो एकरांवरील उभ्या असणाऱ्या पिकांचे पाण्याअभावी वाळवंट होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..भीमा नदीवरील नरसिंहपूर, टणू व भाटनिमगाव बंधारे उन्हाळ्यात उजनीतून सोडलेले पाणी अडवून तुडुंब भरले आहेत. त्यामुळे नदीवरील इंदापूरमधील नरसिंहपूर, टणू, पिंपरी बुद्रुक, गणेशवाडी, बावडा, भांडगाव, भाटनिमगाव, बाभूळगाव तर माढा तालुक्यातील शेवरे, चांदज, टाकळी, गारअकोले, रुई, आलेगाव व रांजणी गावातील शेकडो एकर शेतातील पिकांना काही दिवसांसाठी जीवदान मिळणार आहे.उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात सोलापूर, पंढरपूर, मंगळवेढा आदी शहरांना पिण्यासाठी म्हणून मागील १५ दिवसांपासून पाणी सोडलेले आहे. नदीपात्रामध्ये वीजनिर्मितीसाठी १६०० तर सांडव्यातून ४४०० असे ६००० क्युसेक वेगाने पाणी सोडले जात आहे..'नीरा नदीवरील बंधारे दुरुस्त करा'शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना बंधारे दुरुस्ती करून चांगले ढापे टाकण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बंधाऱ्यांची पाहणी करून दुरुस्तीचा योग्य प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने दाखल करावा. तसेच नीरा नदीवरील बंधारे दुरुस्त करून त्यामध्ये कायमस्वरूपी पाणी अडवून साठवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.