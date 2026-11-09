‘भीमा’ने फोडली ऊसदराची कोंडी

केडगाव, ता. ९ : एमआरएन भीमा शुगर अँड पॉवर संचलित भीमा पाटस या कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने चालू गळीत हंगामात ३१ ऑक्टोबर २०२६ अखेर गाळप केलेल्या उसाचे प्रति टन ३,५०० या दराने ऊस बिल सोमवारी (ता. ९) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केले. पुणे जिल्ह्यात सर्वप्रथम ऊस बिल अदा करून भीमा पाटसने यंदाच्या हंगामात ऊसदराची कोंडी फोडत आघाडी घेतली आहे. कारखान्याच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
भीमा पाटस कारखान्याने चालू गळीत हंगामात ८ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर या ३१ दिवसांच्या कालावधीत एकूण २ लाख ७३ हजार १०१ टन उसाचे गाळप केले आहे. या कालावधीत कारखान्याने २ लाख ६३ हजार ५० क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले असून, सरासरी साखर उतारा ९.७१ टक्के राखण्यात यश मिळविले आहे. विशेष म्हणजे, कारखान्याचा साखर उतारा १०.४७ टक्के इतका नोंदविण्यात आला आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात गाळपाच्या बाबतीतही भीमा पाटस कारखान्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली असून, पुणे जिल्ह्यात गाळपामध्ये तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. विक्रमी गाळप, साखर उताऱ्यातील सुधारणा आणि ऊस उत्पादकांना वेळेत पेमेंट अदा करण्याची कार्यक्षमता या तिन्ही आघाड्यांवर कारखाना समाधानकारक कामगिरी करीत आहे. एक नोव्हेंबरनंतरच्या गाळपाला आलेल्या उसाचे प्रत्येक आठवड्याचे ऊस पेमेंट करण्याचे व्यवस्थापनाचे नियोजन आहे.
निराणी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष मुरुगेश निराणी, कार्यकारी संचालक संगमेश निराणी, विजय निराणी, विशाल निराणी यांचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन, तसेच आमदार राहुल कुल यांचे मार्गदर्शन यामुळे हंगाम प्रगतीवर आहे. आपल्या हक्काच्या कारखान्याला जास्तीत जास्त ऊस देण्याचे आवाहन कारखाना व्यवस्थापनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
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