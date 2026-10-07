बेंद ओढ्यात पाणी सोडण्याच्या हालचालींना वेग; केम येथे भीमा-सीना बोगद्याच्या परिसराचे सर्वेक्षण पुर्ण

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केम (ता. करमाळा) बेंद ओढ्याला पाणी सोडण्यासाठी सर्वेक्षण करताना टीम.
भीमा-सीना जोड कालव्याच्या शाफ्ट-३चे सर्वेक्षण
बेंद ओढ्यात पाणी सोडण्यच्या हालचालींना वेग; १८५ मीटर अंतराची निश्चिती
कुर्डू, ता. ७ : केम हद्दीतील भीमा-सीना जोड कालव्याच्या बोगद्यातील शाफ्ट क्रमांक ३ मधून पाणी उपसा करून ते बेंद ओढ्यात सोडण्यासाठीचे तांत्रिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या आदेशानुसार एका खासगी संस्थेकडून हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
केम हद्दीतील भीमा-सीना बोगद्याच्या शाफ्ट क्रमांक ३ची खोली २४० फूट आहे. या शाफ्टमधून पाणी उपसा करून बोगद्यापासून १८५ मीटर अंतरावर बेंद ओढ्याच्या सुरवातीला सोडण्याचे नियोजन आहे. या १८५ मीटर अंतराची सॅटेलाईट मॅपद्वारेही निश्चिती करण्यात आली आहे.
या कामासाठी सोलापूर येथील व्हीबी असोसिएट्स या सर्वेक्षण कंपनीचे अमोल वाघमारे अन् गुरू वाघमारे यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांच्यासोबत सेवानिवृत्त अभियंता करडे अन् सूर्याजी पाटील यांनीही तांत्रिक पाहणीत सहभाग घेतला.
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आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश
बेंद ओढ्यात पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील अन् करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीत केलेल्या पाठपुराव्यानंतर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तत्काळ सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. त्यानुसार ही कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.
या वेळी कुर्डूचे गा. पं. सदस्य अमोल गायकवाड, पवनराजे पाटील उपस्थित होते.
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