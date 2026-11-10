Environmental Protest: सह्याद्रीच्या रक्षणासाठी घोडनदीत जलसमाधी आंदोलन; प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर स्थगिती

घोडेगाव : कर्जत भीमाशंकर परिसर येथील वृक्षतोड व पर्यावरणविनाशकारी प्रकल्पांविरोधात शासन व प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याच्या निषेधार्थ घोडेगाव येथील घोडनदी पात्रात आज (ता 9) रोजी प्रतीकात्मक जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. प्रशासकीय आश्वासनानंतर जलसमाधी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिला..आंदोलनाला पाली (ता. कर्जत) येथील ग्रामस्थांनी येऊन जाहीर पाठिंबा दिला. तसेच भीमाशंकर येथील उपोषणस्थळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून एकता दर्शवली. 'शिवभूमी सह्याद्री बचाव समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य'च्या वतीने भीमाशंकर येथील महाद्वाराच्या बाजूला विविध पर्यावरणप्रेमी, ग्रामस्थ व निसर्गसंरक्षक मागील दहा दिवसांपासून आमरण उपोषणास बसले आहेत. सह्याद्री डोंगररांगांतील विनाशकारी प्रकल्प रद्द करणे, .भीमाशंकर परिसरातील टोरंट प्रकल्पासह प्रस्तावित प्रकल्पांना स्थगिती देणे आणि पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा सुरू आहे. दहा दिवस लोटूनही शासन किंवा प्रशासनाकडून आंदोलकांची कोणतीही ठोस दखल घेतली गेली नाही. या दरम्यान दोन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हा केवळ आंदोलकांचा प्रश्न नसून सह्याद्रीच्या अस्तित्वाचा आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या पर्यावरणीय हक्कांचा प्रश्न असल्याचे उपोषणकर्ते व ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. भीमाशंकर अभयारण्य व सह्याद्री परिसरातील पर्यावरण विनाशी प्रकल्प तातडीने रद्द करावेत.भीमाशंकर येथे आमरण उपोषण करणाऱ्या सर्व आंदोलकांची शासनाने तातडीने दखल घ्यावी. गुरुग्राम, हरियाणा येथील 'श्री सुब्रमण्यम पेसाला रीनु हायड्रो पॉवर' कंपनीतर्फे होणारा पंप स्टोरेजचा सर्व्हे तात्काळ थांबवण्यात यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर शासनाच्या सक्षम प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष चर्चा करून लेखी आश्वासन द्यावे. .भविष्यात सह्याद्री व भीमाशंकर परिसरात पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारे प्रकल्प स्थानिक जनतेचा विश्वास व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय राबवू नयेत, आदि मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. वाढत्या दबावामुळे अखेर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. प्रशासकीय विभागाच्या वतीने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे जलसमाधी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आगामी १५ दिवसांत न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा सज्जड इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे..या आंदोलनात व उपोषणामध्ये बाबाजी चासकर, अशोक काळे, ॲड. संजय बेंडे पाटील, अजय मुळूक, डॉ. निळोबा गायकवाड, बाळासाहेब रोडे, संतोष पवार, शांताराम जाधव आदींसह अनेक पर्यावरणप्रेमी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवारघोडेगावचे वनविभागाचे वन अधिकारी कुणाल लिमकर, मंडलाधिकारी सीताराम तुरे हे घटनास्थळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.