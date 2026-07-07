Bhimashankar Update : भीमाशंकरला जाण्याचा बेत आखताय? मुसळधार पावसामुळे 'ही' प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद, कधी होणार पुन्हा खुली?

Bhimashankar tourist places closed today : सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी भीमाशंकर अभयारण्यातील धोकादायक पर्यटनस्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती भीमाशंकर अभयारण्य वनपरिक्षेत्र क्र. १ चे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रणजित जाधव यांनी दिली..आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या (Forest Department Bhimashankar notice) निर्देशानुसार, तसेच हवामान विभागाने दिलेल्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कोंढवळ धबधबा, नागफणी पॉईंट, कोकण कडा तसेच अभयारण्यातील इतर धोकादायक ठिकाणांचा समावेश आहे..Dudhsagar Waterfall : दूधसागर धबधब्याकडे रेल्वे रुळांवरून ट्रेकिंग करणे पडले महागात; 32 पर्यटकांना ठोठावला 'इतका' हजार दंड, RPF ची मोठी कारवाई.सध्या या भागात संततधार पाऊस सुरू असल्याने दरडी कोसळण्याचा, घसरून अपघात होण्याचा, तसेच अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बंद करण्यात आलेल्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे, त्याचबरोबर वनविभागाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुरक्षितता सुनिश्चित झाल्यानंतरच ही पर्यटनस्थळे पर्यटकांसाठी पुन्हा खुली करण्यात येतील, असेही वनविभागाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.