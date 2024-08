Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर कारखान्याला 'देशातील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना' पुरस्कार प्रदान

Bhimashankar Sugar Factory Best Co operative Sugar Factory in the country awarded declare sakal

सुदाम बिडकर पारगाव - दत्तात्रयनगर पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यास नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज लि. (नवी दिल्ली) यांचा सन २०२२-२३ हंगामामधील वसंतदादा पाटील 'देशातील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना' पुरस्कार केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला. Loading content, please wait...