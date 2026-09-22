Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकर साखर कारखान्यास 'देशातील वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना' पुरस्कार प्रदान

पारगाव - पारगाव, ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यास नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज (नवी दिल्ली) यांचा सन २०२४-२५ करीता देशातील 'वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना' पुरस्कार केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे आज मंगळवारी प्रदान करण्यात आला असून पुरस्काराचा स्वीकार कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे व उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी केला..नवी दिल्ली येथे आज मंगळवारी नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज लि. यांच्या वतीने सन २०२४-२५ राष्ट्रीय कार्यक्षमता पुरस्कार” सोहळा आयोजित करून देशातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.यावेळी देशाचे सहकार मंत्री कृष्णन पाल गुर्जर, महाराष्ट्र राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गुजरात राज्याचे पाटबंधारे मंत्री ईश्वरभाई पटेल, हरियाणा राज्याचे सहकार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, छत्तीसगड राज्याचे सहकार मंत्री केदार कश्यप, पंजाब राज्याचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री गुरमीत सिंग खुडीयान, नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज लि.,चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, उपाध्यक्ष केतनभाई पटेल, कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे तसेच देशातील साखर उद्योगातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते..भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे पुरस्काराबाबत माहिती देताना म्हणाले, कारखान्याचे संस्थापक व राज्याचे माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक वर्षात केलेली ऊस उत्पादकता, तांत्रिक गुणवत्ता, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिकतम ऊस गाळप, साखर उतारा, ऊस वाढीच्या योजना, कर्ज परतफेड, व्याज, खर्चात केलेली बचत, कमीत कमी उत्पादन खर्च, केलेली गुंतवणूक, वेळेत अदा केलेला ऊस दर, ऊस उत्पादकांना दिलेली ठेवीची पासबुके, संचित नफा, कारखान्याचे नक्त मुल्य, शिल्लक कर्ज उभारणी मर्यादा, कारखान्याने उभारणी केलेला व उपलब्ध निधी, विनियोगासाठी केलेले नियोजन, शिक्षण क्षेत्रातील योगदान व सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून केलेली कामे या सर्व बाबींचा विचार करून कारखान्यास हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे..सदर पुरस्कार प्राप्त होणेस दिलीप वळसे पाटील यांचे दुरदृष्टी नेतृत्व व मार्गदर्शन, संचालक मंडळाचे धोरण, अधिकारी व कर्मचा-यांचे सुयोग्य व्यवस्थापन, ऊस उत्पादक व सभासद वर्गाची साथ यामुळेच पुरस्कार प्राप्त करणे शक्य झाले आहे. आजपर्यंत कारखान्यास देश पातळीवरील १४ व राज्य पातळीवरील १६ असे एकूण ३० पुरस्कार प्राप्त झालेले आहे. “देशातील वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखाना पुरस्कार” ८ वेळा मिळविणारा देशातील एकमेव साखर कारखाना आहे असे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.