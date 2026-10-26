Pargaon News : भीमाशंकरने १५ कोटी ६३ लाख तीन हजार रुपये ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर केले वर्ग

पारगाव - पारगाव, ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२५-२६ गाळप हंगामामध्ये गाळप केलेल्या आठ लाख ८३ हजार ६९ मेट्रिक टन ऊसास १७७ रुपये प्रती मेट्रिक टनाप्रमाणे एकूण रक्कम १५ कोटी ६३ लाख तीन हजार आज सोमवारी ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली असल्याची माहीती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली..कारखान्याचे संस्थापक-संचालक व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये कार्यक्षेत्र व परिसरातील गाळप केलेल्या एकूण आठ लाख ८३ हजार ६९ मेट्रिक ऊसासाठी ३,५०० रुपये प्रती मेट्रिक टन अंतिम ऊस दर जाहीर केलेला आहे..अदा केलेला ऊस दर वजा जाता देय असलेली उर्वरित रक्कम १७७ रुपये प्रती मेट्रिक टनाप्रमाणे होणारी रक्कम १५ कोटी ६३ लाख तीन हजार ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. दिपावलीपूर्वी शेतक-यांच्या बँक खात्यावर अंतिम हप्त्याची रक्कम वर्ग करून जाहीर केल्याप्रमाणे दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे..कारखान्याने एफ.आर.पी.ची रक्कम नेहमीच वेळेत दिलेली आहे. याशिवाय वाढीव रक्कम अंतिम हप्त्याचे स्वरुपात ऊस उत्पादक शेतक-यांना दिलेली असल्याने ऊस उत्पादक शेतक-यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. भीमाशंकर कारखान्याने आजपर्यंत सभासद, बिगर सभासद व गेटकेन अशा प्रकारचा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान ऊस दर देण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे..गाळप हंगाम २०२६-२७ मधील संपूर्ण ऊसाचे गाळप करण्याचे पूर्ण नियोजन केले आहे. त्यासाठी ऊस तोड व वाहतूक यंत्रणा हजर झालेली असून कारखाना पुर्ण क्षमतेने गाळप करीत आहे. कार्यक्षेत्र व परिसरातील सर्व ऊस उत्पादक शेतक-यांनी भीमाशंकर कारखान्यास आपला ऊस देवून पुर्वीप्रमाणेच सहकार्य करावे असे आवाहन कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.