पुणे

Pargaon News : भीमाशंकरने १५ कोटी ६३ लाख तीन हजार रुपये ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर केले वर्ग

भीमाशंकरने उर्वरित रक्कम १७७ रुपये प्रती मेट्रिक टनाप्रमाणे होणारी रक्कम १५ कोटी ६३ लाख तीन हजार ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर केली वर्ग.
Bhimashankar Sugar Factory

Bhimashankar Sugar Factory

sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव - पारगाव, ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२५-२६ गाळप हंगामामध्ये गाळप केलेल्या आठ लाख ८३ हजार ६९ मेट्रिक टन ऊसास १७७ रुपये प्रती मेट्रिक टनाप्रमाणे एकूण रक्कम १५ कोटी ६३ लाख तीन हजार आज सोमवारी ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली असल्याची माहीती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली.

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