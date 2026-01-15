Manchar News : भीमाशंकर मंदिर बंद ठेवल्याने भाविकांअभावी शुकशुकाटाने अर्थचक्र ठप्प; मंचर व राजगुरुनगर मार्गांवरील व्यावसायिकांना फटका

मंचर - श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर जीर्णोद्धार व भाविकांसाठी सुविधा उभारणीच्या कामासाठी बंद ठेवल्याने भाविकांचा ओघ पूर्णतः थांबला आहे. मंचर ते भीमाशंकर व राजगुरुनगर ते भीमाशंकर या दोन मार्गांवरील आजूबाजूच्या परिसरातील हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, पूजा साहित्य विक्री तसेच स्थानिक आदिवासी रोजगाराला फटका बसला आहे. भाविकांअभावी मंदिर परिसरात शुकशुकाट पसरल्याने अर्थचक्र ठप्प झाले आहे..भीमाशंकर येथे दर महिन्याला दोन लाखांहून अधिक भाविक दर्शनासाठी येत येतात. या मार्गावरील सुमारे २५ हॉटेल्समध्ये ऑनलाइन बुकिंग होते. सध्या ते पूर्णतः थांबले आहे. हॉटेल चालकांवर कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची वेळ आली आहे, असे हॉटेल व्यावसायिक वैभव लोहकरे यांनी सांगितले.पूजेचे साहित्य, प्रसाद, हार-फुले विक्री, करणाऱ्या सुमारे ४० दुकानदारांनी दुकाने बंद ठेवणे पसंत केले आहे. दरम्यान, मंदिरात दररोज फक्त पुजारी व सेवक तीन वेळा पूजा करतात. या भागात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..उत्पन्न थांबल्याने हप्ते कसे भरायचे?मंचर व राजगुरुनगर या दोन मार्गांवरून भीमाशंकरला जाणाऱ्या भाविकांच्या वाहतुकीसाठी १०० हून अधिक वाहन खरेदी केली होती. अनेक व्यावसायिकांनी पतसंस्था व बँकांचे कर्ज घेतले होते. उत्पन्न थांबल्याने मासिक हप्ते कसे भरायचे? हा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे..एटीच्या तब्बल ३० फेऱ्या बंदभीमाशंकरला पुणे व मुंबईहून राज्य परिवहन महामंडळाच्या दररोज ४० फेऱ्या होत होत्या. त्यापैकी तब्बल ३० फेऱ्या बंद करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक गावांतील प्रवाशांसाठी वाहतूक सुरु आहे. अशी माहिती मंचर बसस्थानकातून देण्यात आली..सन २०२७ मध्ये त्र्यंबकेश्वर नाशिक येथे भरणाऱ्या कुंभमेळ्याला येणारे भाविक श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे येतात. येथे होणारी गर्दी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तब्बल २८८ कोटी रुपयांचा भीमाशंकर परिसर विकास आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार ११० कोटी रुपये निधीतून प्रशस्त वाहनतळ, स्वच्छतागृह, निवारा शेड, पिण्याचे पाणी, पोलिस कक्ष, आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पायऱ्या व मंदिर परिसरातील कामे गतीने सुरू आहेत.- सुरेश कौदरे, अध्यक्ष, भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्ट.सध्या भाविकांची गैरसोय झाली असली तरीही प्रशासनाच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात उत्तम सुविधा मिळणार आहेत. भाविकांनी सहकार्य करावे.- मारुती लोहकरे, माजी सरपंच, ग्रामपंचायत कोंढवळ-भीमाशंकर.मध, तांदूळ, आयुर्वेदिक औषधे व स्थानिक उत्पादनांपासून तयार होणाऱ्या पदार्थांची दुकाने, रानभाज्या विक्रीवरही मोठा परिणाम झाला आहे.- नामदेव कोंढवळे, मध विक्रेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.