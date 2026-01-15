पुणे

Manchar News : भीमाशंकर मंदिर बंद ठेवल्याने भाविकांअभावी शुकशुकाटाने अर्थचक्र ठप्प; मंचर व राजगुरुनगर मार्गांवरील व्यावसायिकांना फटका

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर जीर्णोद्धार व भाविकांसाठी सुविधा उभारणीच्या कामासाठी बंद ठेवल्याने भाविकांचा ओघ पूर्णतः थांबला.
मंचर - श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर जीर्णोद्धार व भाविकांसाठी सुविधा उभारणीच्या कामासाठी बंद ठेवल्याने भाविकांचा ओघ पूर्णतः थांबला आहे. मंचर ते भीमाशंकर व राजगुरुनगर ते भीमाशंकर या दोन मार्गांवरील आजूबाजूच्या परिसरातील हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, पूजा साहित्य विक्री तसेच स्थानिक आदिवासी रोजगाराला फटका बसला आहे. भाविकांअभावी मंदिर परिसरात शुकशुकाट पसरल्याने अर्थचक्र ठप्प झाले आहे.

