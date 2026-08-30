ऑनलाइन दर्शनाच्या बुकिंगची सुविधा बंद

भीमाशंकर, ता. ३० : भीमाशंकर येथे श्रावण महिन्यामुळे महाराष्ट्रासह परराज्यातून मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. मात्र, ऑनलाइन दर्शन बुकिंगची सुविधा सध्या बंद असल्याने भाविकांमध्ये नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावे आणि गर्दीचे नियोजन व्हावे, यासाठी ऑनलाइन दर्शन बुकिंगची सुविधा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी संकेतस्थळही सुरू करण्यात आले. मात्र, सध्या ते बंद असल्याने दर्शनासाठी ऑनलाइन नोंदणी कुठे व कशी करायची, याबाबत भाविकांमध्ये संभ्रम आहे.
श्रावण महिन्यात तसेच सण व सुट्ट्यांच्या काळात भीमाशंकर येथे मोठी गर्दी होत असल्याने ऑनलाइन बुकिंगमुळे भाविकांना आगाऊ नियोजन करता येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही सुविधा बंद असल्याने बाहेरगावाहून येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होत आहे. मंदिर परिसरात दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत.
श्रावण महिन्यात भाविकांची प्रचंड गर्दी होत असल्याने ऑनलाइन बुकिंगचे संकेतस्थळ सध्या बंद ठेवले आहे. श्रावण महिन्यानंतर संकेतस्थळ पुन्हा सुरू करून भाविकांना सुलभ दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
- मधुकर शास्त्री गवांदे, उपकार्यकारी विश्वस्त, भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्ट
माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा
ऑनलाइन व्यवस्था बंद ठेवण्याची माहिती अधिकृतपणे भाविकांना स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावी आणि पर्यायी दर्शन व्यवस्था असल्यास त्याची माहिती संकेतस्थळावर तसेच मंदिर परिसरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी भाविकांकडून होत आहे.
05628
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.