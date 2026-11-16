Bhimashankar Temple : भीमाशंकरला जाणाऱ्या भाविकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नका; दर्शनाची वेळ आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच

मंचर : श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनाच्या वेळेत बदल किंवा सकाळी ९ नंतर वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आल्याचा समाजमाध्यमांवरील संदेश दिशाभूल करणारा आहे. दर्शनाच्या वेळेत किंवा वाहतूक व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण देवस्थान ट्रस्ट व पोलिसांनी दिले आहे..भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत खुले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेळेबाबत कोणतीही नवीन सूचना जारी झालेली नाही. डिंभे येथे वाहने थांबविण्याबाबतही कोणताही नवीन निर्णय झाला नाही. सध्या सुट्ट्यांमुळे भाविकांची गर्दी वाढत असताना अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. भाविकांनी यावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सुरेश कौदरे व घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांनी केले आहे..याबाबत घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पवार यांनी सांगितले की, भीमाशंकर दर्शनाच्या वेळेत बदल किंवा सकाळी ९ नंतर वाहनबंदीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत सूचना प्राप्त झालेली नाही. अधिकृत सूचना मिळाल्यानंतरच त्याबाबत कळविण्यात येईल. भाविकांनी समाजमाध्यमांवरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.