Bhimashankar Temple : श्रावणापासून भीमाशंकर मंदिर पहाटे ५ ते रात्री ९.३० पर्यंत दर्शनासाठी खुले

भीमाशंकर - श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथील ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रावण महिन्यात भाविकांची होणारी वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दर्शन व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला..पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्रीक्षेत्र भीमाशंकर श्रावणी सोमवार यात्रा नियोजन बैठक पार पडली. या बैठकीत मंदिर दर्शनाच्या वेळेसह वाहतूक, सुरक्षा, स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्त परिसर आणि अभिषेक व व्हीआयपी दर्शन व्यवस्थेबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले.श्रीक्षेत्र भीमाशंकर परिसर विकास आराखड्यांतर्गत सभामंडप व पायरी मार्गाचे काम सुरू आहे. यापूर्वी दर्शनाची वेळ मर्यादित असल्याने भाविकांना अडचणी येत होत्या. सध्या दर्शन व्यवस्था सुरळीत सुरू असल्याने श्रावणाच्या पहिल्या दिवसापासून मंदिर पूर्णवेळ खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..अतिरिक्त वाहनांची व्यवस्था -श्रावणातील गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ एसटी महामंडळाच्या वाहतुकीवर अवलंबून न राहता आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त वाहने उपलब्ध करून देण्याचे बैठकीत ठरले. वाहनतळापासून मंदिरापर्यंत भाविकांची वाहतूक करण्याचे नियोजन पोलिसांनी करावे, तसेच खासगी वाहनांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क एसटीच्या दराप्रमाणे ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली. मंचर, राजगुरुनगर आणि नारायणगाव येथून श्रावण काळात जादा एसटी बस सोडण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे..सुरक्षेसाठी पोलिस बंदोबस्त वाढणार -भीमाशंकर येथे मंजूर असलेल्या पोलिस चौकीला पूर्णवेळ मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. वाहनतळावर एक पोलिस उपनिरीक्षक, तर मंदिर परिसरात एक पोलिस उपनिरीक्षक नियुक्त करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे.प्लास्टिकमुक्तीसाठी कडक कारवाई -भीमाशंकर परिसर प्लास्टिकमुक्त ठेवण्यासाठी वन विभागाने कडक कारवाई करावी आणि प्लास्टिक वापराबाबतच्या नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच भीमाशंकरची बंद असलेली पाणी योजनाही तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली..अभिषेक, व्हीआयपी दर्शनासाठी ऑनलाइन बुकिंग -पैसे घेऊन दर्शन दिले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार प्राप्त होत असल्याने अभिषेक व व्हीआयपी दर्शनासाठी केवळ ऑनलाइन बुकिंगची व्यवस्था करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. या निर्णयामुळे दर्शन व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.तहसीलदारांकडे सदस्य सचिवपदाची मागणी -भीमाशंकर मंदिर खेड तालुक्यात येत असल्याने देवस्थानच्या नियोजनासाठी खेडचे तहसीलदार यांच्याकडे सदस्य सचिवपद देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. पूर्वी खेडचे तहसीलदार सदस्य सचिव होते; मात्र मध्यंतरी या पदात बदल करण्यात आला होता..निवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती -भीमाशंकर येथील विविध विकासकामे व नियोजन प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निवृत्त उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्याचे मानधन देवस्थानकडून देण्यात येणार असून, या निर्णयाला देवस्थानच्या अध्यक्षांनी अनुमोदन देत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.