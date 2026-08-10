पुणे

Bhimashankar Temple : श्रावणापासून भीमाशंकर मंदिर पहाटे ५ ते रात्री ९.३० पर्यंत दर्शनासाठी खुले

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथील ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
BhimashankarTemple

BhimashankarTemple

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सकाळ वृत्तसेवा
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भीमाशंकर - श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथील ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून भाविकांसाठी पहाटे ५ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रावण महिन्यात भाविकांची होणारी वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दर्शन व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

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