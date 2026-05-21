Nasrapur Child Murder Case: नसरापूर चिमुरडी अत्याचार-हत्या प्रकरणात आरोपीची वैद्यकीय तपासणी, ओळख परेडीस विशेष न्यायालयाची मंजुरी

पुणे : नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या खटल्याची सुनावणी गुरुवार (ता. २१) पासून सुरू झाली. या खटल्यातील आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे हा मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे की नाही, याची वैद्यकीय तपासणी करण्यास आणि त्याची ओळख परेड घेण्यास विशेष न्यायालयाने मंजुरी दिली..विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. तपासी अधिकाऱ्यांनी विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांच्यामार्फत आरोपीची ओळख परेड आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी न्यायालयात अर्ज केला होता, तो न्यायालयाने मंजूर केला. या गुन्ह्याप्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, पोलिसांनी न्यायालयात सुमारे ११०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे..आरोपी भीमराव कांबळे न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. सुनावणीवेळी विशेष सरकारी वकील ॲड. मिसर, मूळ तक्रारदाराचे वकील, पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, तपास अधिकारी विजयमाला पवार उपस्थित होते..आरोपीला दोषारोपपत्राची प्रत मिळाल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने आरोपीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला वकिलाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या २८ मे रोजी दोषारोप निश्चित होण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणीपूर्वी ओळख परेड आणि वैद्यकीय तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..दरम्यान, आरोपी आणि त्याच्या वकिलामध्ये थेट संवाद व्हावा, यासाठी सरकार आणि बचाव पक्षाने त्याला प्रत्यक्ष हजर करण्याची विनंती केली होती. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थेसह आरोपीला पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.