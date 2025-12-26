Ramdas Athawale : लाखोंची भीमशक्ती भाजपच्या पाठीशी; ‘रिपाइं’च्या संकल्प मेळाव्यास भीमसैनिकांची मोठी उपस्थिती

पुणे

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा (आठवले गट) संकल्प मेळावा नुकताच पुण्यात झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला मिळालेला जनादेश हा जनतेच्या विश्वासाचे ठोस प्रतीक आहे आणि त्यामुळेच पुणे महापालिका निवडणुकीत लाखोंची भीमशक्ती भाजपच्या पाठीशी उभी राहणार आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

