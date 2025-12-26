Ramdas Athawale : लाखोंची भीमशक्ती भाजपच्या पाठीशी; ‘रिपाइं’च्या संकल्प मेळाव्यास भीमसैनिकांची मोठी उपस्थिती

पुणे - ‘नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला मिळालेला जनादेश हा जनतेच्या विश्वासाचे ठोस प्रतीक आहे आणि त्यामुळेच पुणे महापालिका निवडणुकीत लाखोंची भीमशक्ती भाजपच्या पाठीशी उभी राहणार आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले..रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा (आठवले गट) संकल्प मेळावा नुकताच पुण्यात झाला. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, रिपाइं प्रदेश सचिव परशुराम वाडेकर, शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रभारी शैलेश चव्हाण, माजी नगरसेविका हिमाली कांबळे, माजी नगरसेवक अशोक कांबळे यांच्यासह ‘रिपाइं’चे सर्व प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने आंबेडकरी चळवळीचा सन्मान केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवरच देशात आणि राज्यात भाजपची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे, असे सांगून आठवले म्हणाले, ‘पुणेकरांनी २०१७ च्या निवडणुकीत भाजप-रिपाइं महायुतीला जोरदार प्रतिसाद दिला होता..यंदाच्या निवडणुकीतही पुणेकरांना भाजप-रिपाइं एकत्र हवी आहे. भीमशक्तीच्या पाठिंब्यावर भाजप-रिपाइंचा झेंडा पुणे महापालिकेवर निश्चितपणे फडकणार आहे. मोदी-फडणवीस यांच्या सातत्यपूर्ण पुढाकारामुळेच मुंबईतील चैत्यभूमीवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सर्वोच्च पुतळा उभा राहणार आहे. या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळवून देण्यातील सर्व अडचणी मोदी-फडणवीसांनी दूर केल्या.’.भाजपच्या कार्यकाळात नेहमीच भीमशक्तीचा योग्य सन्मान राखला गेला आहे. २०१७ मध्ये भाजपला पहिल्यांदाच पुण्यात स्वबळावर सत्ता प्राप्त झाली. यात भीमशक्तीचे मोठे योगदान होते. त्याची जाण ठेवून ‘रिपाइं’ला दोनदा उपमहापौर व अन्य महत्त्वाची पदे देण्यात आली.आंबेडकरी कार्यकर्ते आणि भाजप यांच्यातील विश्वासाचे नाते आता दृढ झाले आहे. आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी सर्वशक्तीनिशी भाजपच्या सोबत राहावे, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी केले..दुर्बल व वंचित घटकांच्या कल्याणाच्या योजनांसाठी यंदा निधीत ४२ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी ५३ हजार ७८२ कोटींची तरतूद केली आहे. यातून राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना आदींसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हे सरकार गोरगरीब, वंचितांच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहे.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.