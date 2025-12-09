Bhimthadi Jatra : ‘भीमथडी जत्रा’ नव्या रूपात! पुण्यात २० ते २५ डिसेंबरदरम्यान आयोजन

पुणे - ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसह महिला उद्योजिकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणारी ‘भीमथडी जत्रा’ पुणेकरांना यंदा नव्या रूपात पाहायला मिळणार आहे. ‘भारतातील स्थानिक फुलं’ ही यंदाची थीम असल्याने ‘भीमथडी’च्या माध्यमातून देशातील स्थानिक वनस्पतींचे जतन केले जाणार आहे..‘ॲग्रिकल्चल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती’, ‘भीमथडी फाउंडेशन’ व ‘महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी’ यांच्या वतीने आयोजित ही यात्रा २० ते २५ डिसेंबर दरम्यान सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत सिंचननगर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानात पार पडणार आहे, अशी माहिती जत्रेच्या आयोजक सुनंदा पवार यांनी सोमवारी (ता. ८) पत्रकार परिषदेत दिली..जत्रेचे हे १९वे वर्ष आहे. राज्यातील २४ हून अधिक जिल्ह्यांसह देशातील १२ राज्यांमधून महिला बचत गट, महिला उद्योजिका यांसह विविध कारागीर जत्रेत सहभागी होणार आहेत, तर खवय्यांसाठी ग्रामीण भागातील शाकाहारी व मांसाहारी भोजनाचे ८५ पेक्षा जास्त स्टॉल असणार आहेत.अर्बन-किचन गार्डनिंगमध्ये लहान जागेत, कमी खर्चात विषमुक्त भाजीपाला उत्पादन घरच्या घरी बनविता येईल, याचे प्रात्यक्षिक पुणेकरांना जत्रेत पाहता येणार आहे. जत्रेत प्रवेश करतानाच नागरिकांना मुगल बागेच्या सौंदर्यावर आधारित फुलांनी सजविलेल्या भव्य प्रवेशद्वारावर स्वागत केले जाणार आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली..‘नो प्लॅस्टिक झोन’या वर्षी ‘भीमथडी’त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हीलचेअर उपलब्ध असून, संपूर्ण जत्रा ‘नो प्लॅस्टिक झोन’ असणार आहे. पाळीव प्राणी, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांनाही या वर्षी भीमथडीचा अनुभव घेता येईल. प्रशस्त पार्किंग आणि परतीच्या प्रवासासाठी स्वतंत्र रस्ता हे या वर्षीचे वेगळेपण आहे. जत्रेत येताना ग्राहकांनी कापडी पिशव्या आणाव्यात. जत्रेच्या नोंदणीसाठी व अधिक माहितीसाठी www.bhimthadijatra.com या संकेतस्थळावर संपर्क करावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे..देशातील हजारो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ‘भीमथडी जत्रा’ अनेक महिलांचा आत्मविश्वास वाढवत असून, महिलांना सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करत आहे. आयोजक म्हणून आम्हांला याचा अभिमान आहे. यंदाच्या थीमद्वारे देशातील स्थानिक वनस्पतीचे जतन होईल, असा विश्वास आहे.- सुनंदा पवार, आयोजक, भीमथडी जत्रा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.