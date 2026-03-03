भिरडाचीवाडी येथे किसनवीर महाविद्यालयाचे शिबिर

श्रमसंस्कार शिबिराचे
भिरडाचीवाडीत उद्घाटन
भुईंज, ता. ३ : जनता शिक्षण संस्थेच्या वाई येथील किसन वीर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे भिरडाचीवाडी येथे नुकतेच विशेष निवासी श्रमसंस्कार शिबिराचे उद्घाटन झाले.
या शिबिराचे उद्घाटन महाविद्यालयाचे प्राचार्य गुरुनाथ पगारे यांनी केले. याप्रसंगी भिरडाचीवाडी सरपंच विजय वेळे, उपप्राचार्य प्रा. डॉ. विनोद वीर, डॉ. आनंद घोरपडे, प्रा. डॉ. सकट, डॉ. समीर पवार, प्रकल्प अधिकारी डॉ. मंजूषा इंगवले, डॉ. भीमाशंकर बिराजदार, प्रा. जयवंत पवार, ग्रामपंचायत सदस्य रमेश दगडे, सुनील दगडे व ग्रामस्थ उपस्थित होते. या शिबिरामध्ये दैनंदिन श्रमदान, प्रार्थना, योगासने, प्रभात फेरी, रक्तदान शिबिर, पशुचिकित्सा शिबिर, विविध विषयांवर तज्ज्ञ वक्त्यांचे व मान्यवरांचे प्रबोधनपर व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी सरपंच विजय वेळे, देशभक्त आबासाहेब वीर पतसंस्थेचे संचालक सुनील दगडे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे सल्लागार, ग्रामपंचायत सदस्य, विकास सेवा सोसायटीचे पदाधिकारी, प्रकल्पाधिकारी, ग्रामस्थ व महाविद्यालयीन कर्मचारी हे विशेष परिश्रम घेत आहेत.
