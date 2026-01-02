गावकी-भावकीच्या भांडणात रस्ता अपूर्णच
रावेत, ता.२ ः भोंडवे वस्ती ते बीआरटीला जोडणारा महत्त्वाचा अंतर्गत रस्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून गावकी-भावकीच्या वादात अडकला आहे. त्याचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. हा रस्ता आजतागायत मार्गी लागलेला नाही. परिणामी, लोकप्रतिनिधींकडून तोंडाला केवळ आश्वासनांची पाने पुसली गेल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
भोंडवे वस्ती हा रावेतमधील वेगाने वाढणारा रहिवासी भाग आहे. या परिसरातून शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठ आणि दळणवळणासाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब असून काही ठिकाणी तर रस्ता आहे की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात चिखल, तर उन्हाळ्यात धुळीमुळे नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या ‘ब’ प्रभाग स्थापत्य विभागाचे अधिकारी म्हणाले की ‘‘आचारसंहिता सुरू आहे. निवडणुका संपल्या की काम करून दिले जाईल.’’
ठोस भूमिकेचा अभाव
संबंधित शेतकरी जागा देत नसल्यामुळे रस्त्याचे काम रखडले असल्याचे कारण वारंवार पुढे केले जाते. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेत नसल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे. शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे, भूसंपादनासाठी मध्यस्थी करणे किंवा पर्यायी मार्गाचा विचार करणे यापैकी कोणतीही ठोस कृती झालेली दिसत नाही. निवडणुकीच्यावेळी मात्र रस्ता लवकरच होईल, अशी आश्वासने दिली जातात. पण निवडणूक संपल्यानंतर प्रश्न पुन्हा फाईलमध्येच अडकतो.
केवळ दुचाकी जाण्याची जागा
स्थानिक नेत्याच्या भीतीमुळे येथील लोक बोलायला तयार होत नाही. शेतकरी सुद्धा समजून घेत नाही. केवळ चिंचोळा भाग वस्तीमध्ये जाण्यासाठी राहिला आहे. सगळीकडून अतिक्रमणे झाल्याने रस्ताच राहिला नाही. केवळ एक दुचाकी जाण्यासाठी जागा राहिली आहे. लोकप्रतिनिधी आमचेच आहेत. गावातलेच आहेत. तरीही हा रस्ता झाला नाही, ही शोकांतिका आहे, अशी व्यथा स्थानिक रहिवाशांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलून दाखविली.
