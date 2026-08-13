पुणे

श्री स्वामी समर्थ शाळेचे शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश

श्री स्वामी समर्थ शाळेचे शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश
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भोसरी, ता. १३ : इंद्रायणीनगरातील श्री टागोर शिक्षण संस्थेच्या श्री स्वामी समर्थ प्राथमिक विद्या मंदिराचे तीन विद्यार्थ्यांनी इयत्ता चौथीच्या शिष्यवृती परीक्षेत यश संपादन केले.
राज्य शासनाद्वारे इयत्ता चौथीसाठी आयोजित शिष्यवृत्ती परीक्षेत तनुजा कोळी (२४८ गुण), यश तांबे (२२४ गुण), प्रांजली हाके (२२० गुण) यांनी यश संपादन केले. शाळेतील शिक्षक हरीश चौधरी, रामचंद्र चव्हाण यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार लांडे, सचिव फलके, मुख्याध्यापिका मनिषा गुरव यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

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