Bhor Politics : भोर पंचायत समिती निवडणुकीत महिलांसाठी आरक्षणामुळे राजकीय चुरस

भोर : पंचायत समितीचे सभापतिपद हे सर्वसाधारण (खुल्या) गटातील महिलेसाठी राखीव असल्यामुळे आणि आरक्षणात तीन जागाही सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव ठरल्यामुळे निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. सभापतिपद आपल्याच पक्षाकडे आणि आपल्याकडेच राहावे, यासाठी तालुक्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबातील महिलांची उमेदवारी जाहीर करण्यास सुरुवात केली असून मोर्चे बांधणीच्या कामाला लागले आहेत. .भोर पंचायत समितीच्या आठ गणांकरीता सोमवारी (ता. १३) आरक्षण सोडत काढण्यात आली. येथील अभिजित भवन मंगल कार्यालयात प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन यांनी पंचायत समितीची आरक्षण सोडत जाहीर केली. नवीन आरक्षणानुसार पंचायत समितीमध्ये सर्वसाधारण महिलांसाठी ३ जागा, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) महिलेसाठी १ जागा, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १ जागा आणि ३ जागा या सर्वसाधारण (खुल्या) वर्गासाठी आहेत..भोर पंचायत समितीमध्ये मागील निवडणुकीत सन २०१७मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ४, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचा प्रत्येकी १, असे ६ सदस्य होते. यावेळी सदस्यांच्या संख्येत दोनने वाढ होऊन ८ झाली आहे. यावेळी राजकीय घडामोडींनंतर कॉंग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे हे भाजपमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे आणि शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विभाजन झाल्यामुळे राजकीय परिस्थिती वेगळी राहणार आहे.मागील निवडणुकीतील पक्षीय बलाबल राष्ट्रवादी काँग्रेस- ४, शिवसेना-१, काँग्रेस- १.Pune News : परवानाधारक फटाका स्टॉल २४ तास खुले राहणार.कोणाला धक्का? कोणाला संधी?कारी गण नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाला असल्यामुळे माजी सभापती संतोष घोरपडे व माजी उपसभापती सुनील भेलके यांना धक्का बसला आहे. उत्रोली गण सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्यामुळे माजी सभापती श्रीधर किंद्रे यांना धक्का बसला आहे. भोंगवली गण सर्वसाधारण जागेसाठी खुला झाल्याने माजी सभापती सुनीता बाठे यांना, नसरापूर गणातून सर्वसाधारण जागेसाठी माजी सभापती लहू शेलार, शिंद गण सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्यामुळे माजी सभापती हेमलता बांदल आणि वेळू गणातून पूनम पांगारे यांना पंचायत समितीमध्ये काम करण्याची पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे..समस्या -रोजगाराचे प्रश्न कायम, सिंचनाचा प्रश्न, पर्यटन क्षेत्रांचा विकास, दुर्गम भागातील रस्ते सुस्थितीत नाहीत, प्रवासाची सोय नाही, उन्हाळ्यात पिण्याचे पाण्याचे प्रश्न, शाळांतील घटती विद्यार्थी संख्या.गणनिहाय आरक्षण -वेळू (सर्वसाधारण), नसरापूर (सर्वसाधारण), कामथडी (सर्वसाधारण महिला), भोंगवली (सर्वसाधारण), शिंद (सर्वसाधारण महिला), भोलावडे (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), उत्रौली (सर्वसाधारण महिला), कारी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.