Bhor Politics : भोर पंचायत समिती निवडणुकीत महिलांसाठी आरक्षणामुळे राजकीय चुरस

Panchayat Samiti Election 2025 : भोर पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण (खुल्या) गटातील महिलेसाठी राखीव झाल्याने, तसेच तीन जागा खुल्या महिलेसाठी निश्चित झाल्याने निवडणुकीतील चुरस वाढली असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी कुटुंबातील महिलांची उमेदवारी जाहीर करत मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
भोर : पंचायत समितीचे सभापतिपद हे सर्वसाधारण (खुल्या) गटातील महिलेसाठी राखीव असल्यामुळे आणि आरक्षणात तीन जागाही सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव ठरल्यामुळे निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. सभापतिपद आपल्याच पक्षाकडे आणि आपल्याकडेच राहावे, यासाठी तालुक्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबातील महिलांची उमेदवारी जाहीर करण्यास सुरुवात केली असून मोर्चे बांधणीच्या कामाला लागले आहेत.

