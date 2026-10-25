भोर तालुक्यात चोऱ्यांचे सत्र

भोर, ता. २५ : या महिन्यात भोर तालुक्यातील भोर शहर, महुडे, कापुहोळ, वेळू आणि खेड-शिवापूर येथे घरफोडी, चोरी आणि लुटीच्या घटना घडल्या आहेत. याशिवाय विद्युत मोटारी आणि रोहित्र फोडण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. चोरीच्या गुन्ह्यात रोख रकमेसह, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि इतर मौल्यवान व जीवनावश्यक वस्तूंची चोरी झालेली आहे. बंद घरे व फ्लॅटबरोबर, मॉल आणि सोन्याच्या दुकानांवरही चोरट्यांनी डल्ला मारला आहे. दरम्यान, चोरींच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून नागरिकांनी सतर्क राहून सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
आगामी काळात मांढर (ता. वाई, जि. सातारा) येथील श्री काळूबाई देवीची (मांढरदेवीची) यात्रा सुरु होणार आहे. त्यावेळी भोर परिसरात चोऱ्यांच्या घटनांत वाढ होते. शिवाय पुढील काही महिन्यांत दुष्काळामुळे महागाई वाढल्यानंतरही चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. चोरीच्या या घटनांमुळे पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवली असून महत्वाच्या ठिकाणी तपासणी नाके उभारले आहेत. नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, बाहेर जाताना शेजाऱ्यांना कल्पना द्यावी, सोन्या-चांदीचे दागिने व इतर मौल्यवान वस्तू बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवावेत, गावात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांकडे लक्ष ठेवावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ होऊ नये यासाठी पोलिसांनी कार्यवाही सुरु केली असून संबंधित पोलिस ठाणे व गावातील पोलिस पाटील यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र नागरिकांनी व व्यावसायिकांनी सीसीटीव्ही बसवावेत, काही शंकास्पद गोष्टी आढळल्यास त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा आणि पोलिसांना सहकार्य करावे.
- राजेंद्रसिंह गौर, पोलिस उपअधीक्षक, भोर
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