नगराध्यक्ष केबिनमधील फर्निचर कामाची तपासणी

भोर, ता. १९ : प्रशासनाची परवानगी न घेता कार्यालयातील फर्निचरचे नूतनीकरण केल्याप्रकरणी भोरचे नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांच्या केबिनची जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मंगळवारी (ता. १८) तपासणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
नगराध्यक्ष आवारे यांनी जुने फर्निचर काढून नवीन काम सुरू केल्याबद्दल भाजपच्या उपनगराध्यक्षा ॲड. जयश्री शिंदे व नगरसेवकांनी १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. दरम्यान, उपनगराध्यक्षांच्या केबिनचे कामही विनापरवाना झाल्याने मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी १७ जुलै रोजी दोन्ही कार्यालये सील केली होती. मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी तपासणीसाठी आले असता, सील केलेल्या केबिनची चावी न सापडल्याने दरवाजाची काच तोडून आत प्रवेश करावा लागला. प्रशासनाच्या या चुकीमुळे नगरपालिकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला आहे.
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