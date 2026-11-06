भोरला विजेच्या १३ कामांसाठी १ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी

हिर्डोशी, ता. ६ : भोर तालुक्यातील महावितरणच्या १३ विकासकामांसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून एक कोटी ४० लाख ६० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली.
भोरमधील रामबाग चौक येथे अतिरिक्त २२/२०० केव्हीए, २२ केव्ही उच्चदाब वहिनी पाच खांब व लघुदाब वाहिनी पाच खांब बसविण्यासाठी १५ लक्ष ६४ हजार, उत्रौली येथे एरियल बंच केबल व १० जुने खांब बदलण्यासाठी १० लाख २९ हजार, सारोळे येथील महांगरे वस्ती येथे १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविण्यासाठी १७ लाख १२ हजार, न्हावी ३२२ येथील जिल्हा परिषद शाळा व मंदिर परिसरातील एलटी ओव्हर हेड विद्युत वाहिनीचे एरियल बंच केबलमध्ये रूपांतरणासाठी ८ लक्ष १ हजार, कांजळे मेन रोड ते काळूबाई मंदिरापर्यंत विजेचे १० खांब टाकण्यासाठी २ लाख ६३ हजार, कांबरे खे.बा. येथील गिरेवाडी येथे नवीन १२ खांब वाहिनीसह १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविण्यासाठी १५ लाख ६६ हजार, भोलावडे येथील जुने खांब व एरियल केबल बदलण्यासाठी १३ लाख ८९ हजार, पिसावरे व महुडे पाणी पुरवठा नवीन १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविणे ११ लाख ९६, बारे खुर्द येथे १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविण्यासाठी १२ लाख ९४ हजार, आंबवडे घोरपडेवाडी स्मशानभूमीजवळील विद्युत रोहित्र स्थलांतरित करण्यासाठी २ लाख ३४ हजार, टापरेवाडी येथे १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविण्यासाठी ८ लाख १६ हजार, हर्णस येथे १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविण्यासाठी ११ लाख ६६ हजार तर म्हाळवडी येथे १०० केव्हीए विद्युत रोहित्र बसविण्यासाठी १० लाख २४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
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