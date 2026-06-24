हिर्डोशी, ता. २४ : भोर तालुक्यात दोन दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावल्यामुळे जमिनीला वापसा मिळाला आहे. त्यामुळे भोर परिसरात भात पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे.
जून महिन्यापासून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना पावसाने दिलासा दिला आहे. पावसामुळे जमिनीला ओलावा आला आहे. त्यात बुधवारी पावसाने थोडी विश्रांती घेतल्याने शिंद, नांद, महुडे, नांदगाव आपटी, वाठार आदी भागात शेतकऱ्यांनी भात पेरणीला सुरुवात केली. बैलांच्या औतासह ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने भात पेरणी करण्यास सुरुवात केली असून दिवसभर शिवारात पेरणीची लगबग पहायला मिळाली. पुढील दोन तीन दिवस शेतकरी शेताच्या मशागतीसह पेरणीत व्यग्र राहणार आहेत. ज्यांच्याकडे स्वतःचे औत किंवा ट्रॅक्टर आहे अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतातील पेरणी करून घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी बियाणे यापूर्वीच खरेदी केली असल्याने कृषी केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी तुरळक होती. पुढील काळात वेळेवर व पुरेसा पाऊस झाल्यास भात पिकाचे उत्पादन चांगले येण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
भोरमध्ये ३८ मिलिमीटर झाला आहे. भात पिकांची गादी वाफेवरच पेरणी करावी. कमीत कमी ६० मिलिमीटर पाऊस व वाफसा झाल्याशिवाय सोयाबीन, भुईमूग आदी कडधान्य पिकांची पेरणी करण्याची घाई शेतकऱ्यांनी करू नये
-शरद धर्माधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, भोर
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