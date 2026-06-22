Somnath Jyotirling Darshan: भोरवाडी-अवसरी खुर्द येथे मूळ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी दहा हजारांहून अधिक भाविकांची गर्दी

मंचर : भोरवाडी-अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील ज्ञानमंदिरात रविवारी (ता.२१)आयोजित करण्यात आलेल्या मूळ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन सोहळ्यास खेड आंबेगाव जुन्नर शिरूर व पुणे परिसरातील दहा हजार हून अधिक भाविकांनी उपस्थिती लावत दर्शनाचा लाभ घेतला. स्वामी प्रणवानंदजी यांच्या सानिध्यात रुद्रपूजा, सत्संग व दर्शन सोहळा भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला..आर्ट ऑफ लिव्हिंगतर्फे ६ जुलैपर्यंत महाराष्ट्रभर १००० वर्षांपूर्वीच्या मूळ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी प्रथम मानल्या जाणाऱ्या या ज्योतिर्लिंगाच्या अवशेषांचे जतन दक्षिण भारतातील अग्निहोत्री ब्राह्मणांनी केले असून, नंतर ते कांचीच्या शंकराचार्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. त्यांच्या आशीर्वादाने आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्राचीन ज्योतिर्लिंग भाविकांच्या दर्शनासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. अशी माहिती आर्ट ऑफ लिविंग चे प्रतिनिधी भरत भोर व सुरेखा भोर यांनी दिली..दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी महाप्रसाद व अन्नप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली होती. या यात्रेमुळे भारताच्या आध्यात्मिक व सांस्कृतिक वारशाचीव नव्या पिढीला ओळख होण्यास मदत होईल, अशी माहिती संयोजक किशोर शिंदे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.