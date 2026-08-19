पुणे

भोसे येथे मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे भूमिपूजन

भोसे येथे मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे भूमिपूजन
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BHM26B02200
भोसे (ता. मंगळवेढा) ः येथे नूतन मंडल अधिकारी कार्यालयाचे भूमिपूजन करताना नगरसेवक सोमनाथ अवताडे व अन्य.

भोसे येथे मंडल अधिकारी कार्यालयाचे भूमिपूजन
भोसे : येथील नूतन मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे भूमिपूजन मंगळवेढा नगरपरिषदेचे नगरसेवक सोमनाथ अवताडे यांच्या हस्ते, जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर अन् पंचायत समिती सदस्य डॉ. आप्पासो निकम यांच्या उपस्थितीत झाले. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून भोसे येथील नूतन मंडळ अधिकारी कार्यालयासाठी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यावेळी माजी उपसभापती सूर्यकांत ढोणे, उद्योजक उदय लाड, संभाजी काकडे, बाळासो काकडे, अर्जुन कोंडुभैरी, भैया पाटील, वसंत निकम उपस्थित होते.

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