Bhosari Crime: भोसरीत थरार; कामगाराचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून

Pune Crime: पिंपरीतील भोसरी भागात कामगाराचा धारदार हत्याराने गळा चिरून खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बैलगाडा घाट परिसरात मृतदेह आढळल्यानंतर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : कामगाराचा धारदार हत्याराने गळा चिरून खून झाल्याचा प्रकार भोसरीतील बैलगाडा घाट येथे घडला.

