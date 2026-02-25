जिल्हा परिषदेच्या नव्या निवडीत भोसे गटाची दावेदारी पुन्हा राहणार का
भोसे गटाला संधी मिळण्याची
राजकीय वर्तुळात चर्चा
जिल्हा परिषदेत समित्यांच्या लवकरच निवडी
मंगळवेढा, ता. २५ : सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये तालुक्यातील भोसे जिल्हा परिषद गटाचा नेहमी दबदबा राहीला, अशा परिस्थितीत काही दिवसांत होणाऱ्या निवडीमध्ये भोसे गटाला पुन्हा संधी मिळणार का? याची चर्चा तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्यासाठी आ.समाधान आवताडे यांची राजकीय कसब महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सभापती पदाच्या कार्यकाळात केलेल्या कामाच्या जोरावर नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत या गटातून भाजपचे प्रदीप खांडेकर हे १२९८ मतांनी विजयी मिळवला. त्यामुळे जि. प. निवडीचा विचार करता त्यांना संधी मिळणार का? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, भोसे जिल्हा परिषद गटाची निवडणूक आवताडे कुटुंबाने गांभीर्याने घेत आपली पूर्णत यंत्रणा व ताकद या गटांमध्ये लावली आणि अशक्यप्राय विजय संपादन केला. आता सगळ्यांच्या नजरा या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्षांसह विशेष समितीच्या निवडीकडे लागल्या. प्रदीप खांडेकर यांनी हिवरगावचे सरपंच ते पंचायत समितीमध्ये अडीच वर्षे सभापती म्हणून काम केले आहे. शिवाय दोन वर्षात त्यांनी जिल्हा नियोजन सदस्य म्हणून देखील काम केले आहे. गटात यापूर्वी लवंगीचे रामचंद्र माने यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून काम केले. हुन्नूरचे बाबासाहेब साळे, डोणजचे विष्णू शिंदे, सुशिला साळे यांनाही या गटातून समाजकल्याण सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली.
चव्हाणांकडे होते उपाध्यक्षपद
नंदेश्वरच्या रतन मेटकरी यांनी महिला बालकल्याण समिती सभापतीवर तर मागील टर्ममध्ये या गटातील दिलीप चव्हाण यांनी उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात या गटाचे वर्चस्व राहीले आहे. येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या निवडीत पुन्हा या गटाला संधी मिळते का? याची उत्सुकता लागली आहे.
