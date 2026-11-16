पुणे

Fort Competition : भूगावच्या गडकिल्ले स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा किल्ले तिकोनावर; १४५ मुलांना मोफत गडभ्रमंतीची संधी

Bhugaon Fort Competition Prize Distribution at Tikona Fort : भूगाव येथे आयोजित गडकिल्ले स्पर्धेचे दहावे वर्ष होते. स्पर्धेतील विजेत्यांना किल्ले तिकोना येथे बक्षिसे देण्यात आली. सहभागी मुलांना आणि पालकांना मोफत गडभ्रमंती घडवण्यात आली.
Bhugaon Fort Competition Prize Distribution at Tikona Fort

Bhugaon Fort Competition Prize Distribution at Tikona Fort

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोळवण : भूगाव येथील गडकिल्ले स्पर्धेचे बक्षीस वितरण किल्ले तिकोनावर मान्यवरांचे उपस्थितीत रविवार ता.१५ रोजी पार पडले. प्रतीवर्षीप्रमाणे गडकिल्ले स्पर्धेचे आयोजन भूगाव मध्ये कालिदास विठ्ठल शेडगे शिवसेना उपतालुका प्रमुख मुळशी, माजी उपसरपंच भूगांव आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा भुगाव यांच्यामार्फत करण्यात आले

Loading content, please wait...
pune
Fort In Maharashtra
Diwali
23 historical forts Maharashtra
Diwali celebrations