Fort Competition : भूगावच्या गडकिल्ले स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा किल्ले तिकोनावर; १४५ मुलांना मोफत गडभ्रमंतीची संधी

कोळवण : भूगाव येथील गडकिल्ले स्पर्धेचे बक्षीस वितरण किल्ले तिकोनावर मान्यवरांचे उपस्थितीत रविवार ता.१५ रोजी पार पडले. प्रतीवर्षीप्रमाणे गडकिल्ले स्पर्धेचे आयोजन भूगाव मध्ये कालिदास विठ्ठल शेडगे शिवसेना उपतालुका प्रमुख मुळशी, माजी उपसरपंच भूगांव आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा भुगाव यांच्यामार्फत करण्यात आले .स्पर्धेचे हे दहावे वर्ष होते या स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक गटामध्ये तीस स्पर्धक आणि सांघिक गटामध्ये पंचावन्न स्पर्धक सहभागी झाले होते . गडकिल्ले स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या १४५ मुलांना आणि पालकांना आयोजकांनी तिकोना गडाची गड भ्रमंती मोफत आयोजित केलेली होती तिकोना गडाचे किल्लेदार सुमित मोहोळ यांनी सर्व शिवभक्तांना व्यवस्थित गडाची माहिती दिली व उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन केले..स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते नामदेवराव टेमघरे, भुगावचे माजी उपसरपंच विशालभाऊ चोंधे,अर्जुन फाळके, तेजस चोंधे, प्रवीण पवार, विशाल सुर्वे, अभिजीत शेडगे,ज्ञानेश्वर चोंधे,वामन सुर्वे, गणेश सुर्वे,प्रशांत इंगवले, अभिजीत चौगुले,संदीप टेमघरे, सुरज सासवडे,ऋषिकेश उनेसा,सागर सोनकर, हेमंत मोरे यांच्या उपस्थितीत झाले तर या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे शिवभक्त आकाश मारणे यांच्या हस्ते बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम पार पडला. स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य भूगांवचे माजी उपसरपंच स्वस्तीक दादा चोंधे, शिवभक्त प्रतिक इंगवले व सामाजिक कार्यकर्ते नामदेवराव टेमघरे यांची लाभले..गडकिल्ले स्पर्धेचे विजेते वैयक्तिक गटदर्शन गोपाळ खानेकर, प्रथम क्रमांक (रायगड). आयुष रोहिदास सुर्वे, द्वितीय क्रमांक (प्रतापगड).अर्णवी उत्तम मिरघे, तृतीय क्रमांक (शिवनेरी)उत्तेजनार्थ. प्रथमेश सांगळे,रुद्र घारे,वीरा घारे,रिया मेंगडे, रणवीर मेंगडे..गडकिल्ले स्पर्धेचे विजेते सांघिक गटशिवप्रेमी गृप प्रथम क्रमांक (शिवनेरी)स्वराज गृप द्वितीय क्रमांक (कोथळीगड)अखिल भेंडी आळी मित्र मंडळ, तृतीय क्रमांक (लोहगड).उत्तेजनार्थ.एकता गृप,हायलॅंड सोसायटी, शिवराय ग्रुप, सिद्धिविनायक विहार,बाल ग्रुप चोंधे वाडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.