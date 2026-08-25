Pune News : भूमी ग्रीनच्या ५०० टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला मंजुरी; विरोधकांच्या गदारोळात प्रस्ताव बहुमताने मंजूर

पुणे - उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील कचरा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीला देण्याचा ५७७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला. विरोधकांनी निविदेतील अटी, एका कंपनीला मिळणारे प्राधान्य आणि महापालिकेवर पडणारा आर्थिक भार यावरून जोरदार आक्षेप घेतले. मात्र, प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांच्या तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या..काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सुरज लोखंडे यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. ठराविक कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून निविदेच्या अटी तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्याची अट, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष, तसेच शून्य टक्के प्रक्रिया शुल्काचा प्रस्ताव देणाऱ्या भारत पेट्रोलियम कंपनीला संधी न देता महापालिकेवर आर्थिक भार टाकला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरवाढीची सात टक्के तरतूदही महापालिकेच्या हिताची नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला..अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे २८०० टन कचऱ्यात ११०० टन ओला कचरा आहे. सध्या त्यातील सुमारे ७०० टन कचरा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रतिटन १११० रुपये खर्च येतो. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार सप्टेंबर २०२७नंतर शेतकऱ्यांना थेट कचरा देणे बंद करावे लागणार आहे. नव्या प्रकल्पामुळे दररोज ९०० टन ओल्या कचऱ्यावर जागेवर प्रक्रिया होईल. त्यामुळे उरुळी देवाची येथील कचरा टाकण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल, असा दावा त्यांनी केला..‘भूमी ग्रीन’ला प्रतिटन ७७२ रुपये प्रक्रिया शुल्क आणि वाहतूक खर्च मिळून सुमारे १०३० रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या खर्चाच्या तुलनेत प्रतिटन सुमारे १०० रुपयांची बचत होईल, असे नायर यांनी स्पष्ट केले. भारत पेट्रोलियम कंपनीला उरुळी देवाची येथील १६३ पैकी १२ एकर जागा देण्याचा निर्णय झाला असून, प्रकल्प उभारण्यासाठी तिला किमान २४ महिने लागणार असल्याने सध्याची निविदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करताना, हेंजर आणि रोकेम यांसारखे पूर्वीचे प्रकल्प अपयशी ठरले; मात्र गेल्या दहा वर्षांत ‘भूमी ग्रीन’ची कामगिरी सातत्यपूर्ण असल्याचा दावा केला. कंपनी स्वतः ६० ते ६५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, ९० दिवसांत प्रकल्प उभारण्याची दंडात्मक अट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने वाटाघाटी करून प्रतिटन ९४३ रुपयांचा दर ७७२ रुपयांवर आणला असल्याचे बिडकर यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, कराराचा कालावधी २० ऐवजी तीन वर्षे करणे, दरवाढीची तरतूद लागू करणे आणि शून्य प्रक्रिया शुल्काचा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपन्यांना संधी देणे, अशा तीन उपसूचना विरोधकांनी मांडल्या. मतदानात या तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या आणि मूळ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.