धार्मिक कर्मकांडावर आक्षेप; 'सारथी'चा भूमिपूजन कार्यक्रम उधळला

पुणे : सारथी संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीचा भूमिपूजन कार्यक्रम मराठा क्रांती मोर्चानं बुधवारी उधळून लावला. या ठिकाणी होत असलेल्या धार्मिक कर्मकांडावर आक्षेप घेत या कार्यक्रमाला विरोध दर्शवण्यात आला. या विधीला संस्थेचे पदाधिकारी देखील उपस्थित होते. (Bhumi Pujan program of Sarathi building was stopped by Maratha kranti morcha)

मराठा समाजाच्या उत्कर्षासाठी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावानं पुण्यात सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा आज पुण्यात सुरु होता. यासाठी सारशीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष देखील उपस्थित होते. यावेळी धार्मिक विधी सुरु असतानाच मराठा क्रांती मोर्चाचे काही पदाधिकारी तिथं पोहोचले आणि त्यांनी या पूजाविधीवर आक्षेप घेतला. शाहू महाराजांच्या विचाराच्या विरोधात हा प्रकार सुरु असल्याचं सांगत कर्मकांड आणि अंधश्रद्धांना शाहू महाराजांनी नेहमीच विरोध केला होता. त्यामुळं भूमिपूजनात होत असलेला पूजाविधी उधळून लावत असल्याचं मराठा क्रांती मोर्चानं म्हटलं आहे.