पुणे

विद्यार्थिनीचा सत्कार

विद्यार्थिनीचा सत्कार
Published on

वाकड : कै. आबाजी रामभाऊ भुमकर प्राथमिक मनपा शाळा, भुमकरवस्ती कन्या क्र. १०४ येथे नगरसेवक राहुल कलाटे, कुणाल वाव्हळकर व श्रुती वाकडकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. माजी स्वीकृत नगरसेवक मोहन भुमकर, सामाजिक कार्यकर्ते रमजान सय्यद आदी उपस्थित होते. शिष्यवृत्ती पात्र तन्वी सुरवसे हिचा जिल्हा गुणवत्ता यादीत समावेश झाल्याबद्दल तसेच मार्गदर्शक शिक्षक नामदेव चव्हाण, मनीषा भिसे यांचा विशेष सन्मान झाला. मुख्याध्यापिका सुरेखा गोडांबे, प्रभारी मुख्याध्यापिका सुनीता पवार यांनी संयोजन केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra education news
शाळेतील यशस्वी विद्यार्थी
education success stories
local education news
scholarship award ceremony
Tanvi Surwase scholarship
Bhaskar school event
community honors in education
inspiring school stories
teacher appreciation events
municipal awards in education
student achievement recognition
school flag hoisting ceremony
Bhumkar community events
Rahul Kalate initiatives
Tanvi Surwase excellence
school support for students
छात्रवृत्ती पुरस्कार समारंभ
तन्वी सुरवसेचा गौरव
शाळेची अजागूत कामे
समाजसेवी कार्यक्रम
शालेय कर्तृत्व सन्मान
शाळेतील ध्वजवंदन
शिक्षिका मान्यता माणसांसाठी
शाळेतील शिष्यवृत्त्या
भारतीय शिक्षण प्रणालीतील आव्हाने
विशेष सन्मान समारंभ शाळेत
भुमकर वस्तीतील कार्यकर्ते
स्थानिक शाळेतील पुरस्कार वितरण
Marathi News Esakal
www.esakal.com