पुणे

Pune Crime: बिबवेवाडीत डिलिव्हरी बॉयला धमकावून मारहाण; पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, दोघे अटकेत

बिबवेवाडीत डिलिव्हरी बॉयला धमकावून मारहाण; रोख रक्कम, मोबाईल लुटणारे दोघे पोलिसांच्या जाळ्यात
Urban Street Heist: Bibwewadi Police Apprehend Two Goons for Robbing Delivery Agent

Urban Street Heist: Bibwewadi Police Apprehend Two Goons for Robbing Delivery Agent

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अप्पर बिबवेवाडी परिसरातील राजीव गांधी नगर येथे पार्सल देण्यासाठी गेलेल्या एका डिलिव्हरी बॉयला अडवून मारहाण करत लुटल्याची घटना घडली. या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
crime
murder
Crime Against Youth
murder case
Delivery Boy