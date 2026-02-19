पुणे

Pune Accident : पुण्यातील बिबवेवाडीत भरधाव वाहनाच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू, चालक पसार

Pune road accident : पुणे बिबवेवाडीतील स्वामी विवेकानंद रस्त्यावर भरधाव वाहनाच्या धडकेत नितीन कांबळे (४४) यांचा मृत्यू झाला. चालक फरार असून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. नागरिक सातत्याने होणाऱ्या अपघातांवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाईची मागणी करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : भरधाव वाहनाच्या धडकेत पादचारी तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना बिबवेवाडी परिसरात घडली. अपघातानंतर घटनास्थळावरून वाहन चालक पसार झाला आहे. नितीन वसंत कांबळे (वय ४४, रा. भीमदीप वसाहत, बिबवेवाडी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या पादचाऱ्याचे नाव आहे. याबाबत त्यांचा भाऊ सचिन कांबळे (वय ४५) यांनी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

