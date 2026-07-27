पुणे

Wall Painting in Rain : पावसात रंगकाम करून महापालिकेला ‘चुना’; बिबवेवाडीत प्रभाग निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह

भर पावसात भिंतींवर रंगकाम; महापालिकेच्या निधीचा अपव्यय, प्रशासन अनभिज्ञ असल्याने नागरिकांचा संताप
Pune Bibwewadi wall painting work during heavy rain raises questions over PMC project execution

Pune Bibwewadi wall painting work during heavy rain raises questions over PMC project execution

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : काही दिवसांपूर्वी भर पावसात टँकरने झाडांना पाणी घातले जात असल्याचा प्रकार समोर आला होता. आता तर थेट पाऊस पडताना भिंत रंगविण्याचे काम सुरु करून महापालिकेला चूना लावलायचे काम सुरु आहे. विशेष म्हणजे याचा प्रशासनाला कोणताही थांगपत्ता नसल्याचे समोर आले.

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