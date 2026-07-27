Wall Painting in Rain : पावसात रंगकाम करून महापालिकेला ‘चुना’; बिबवेवाडीत प्रभाग निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह

पुणे : काही दिवसांपूर्वी भर पावसात टँकरने झाडांना पाणी घातले जात असल्याचा प्रकार समोर आला होता. आता तर थेट पाऊस पडताना भिंत रंगविण्याचे काम सुरु करून महापालिकेला चूना लावलायचे काम सुरु आहे. विशेष म्हणजे याचा प्रशासनाला कोणताही थांगपत्ता नसल्याचे समोर आले..पुणे महापालिकेतर्फे शहरात विविध प्रकारची कामे केली जातात. त्यात महत्वाची कामे न करता नगरसेवक चमकोगिरीची कामे करतात अशी टीका नगरसेवक करत असतात. त्याताच आता बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत प्रभाग क्रमांक २१ मुकुंदनगर-सॅलिसबरी पार्क या येते आदिनाथ सोसायटीच्या मागे भर पावसात भितींवर रंगकाम केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला. याठिकाणी चुना लावला जात होता. पण पावसामुळे हा चुना निघून रस्त्यावर वाहत असल्याचे चित्र समोर आले..या भागातील नागरिक भारत सुराणा यांनी यावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या पैशाची भर पावसात उधळपट्टी केली जात आहे. नगरसेवकांना आपण कशा पद्धतीने काम करत आहोत याचे भान राहिलेले नाही. या कामाचे पैसे ठेकेदाराला देऊ नयेत.’’.बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त शीतल वडके म्हणाल्या, ‘‘प्रभाग क्रमांक २१ मध्ये भिंत रंगविण्यासाठी कोणातीही परवानगी दिलेली नाही. तसेच निधी देखील दिलेला नाही. तरही हे काम कोणातर्फे चालले आहे याची माहिती घेतली जाईल.’’.नगरसेविका मनिषा चोरबेले यांचे पती माजी नगरसेवक प्रवीण चोरबेले म्हणाले, ‘‘प्रभाग स्तरीय निधीतून २ लाख रुपयांचा निधी भिंतीचे सुशोभिकरण करण्यासाठी मिळाला आहे. त्यामुळे खराब झालेली भिती रंगविण्याचे काम सुरु केले होते. पण त्याच वेळी पाऊस आला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.