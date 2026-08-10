पुणे

रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप

रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप
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रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना
सायकल वाटप
अहिल्यानगर, ता. १० ः मासूम संस्थेच्या वतीने नवविद्या प्रसारक मंडळाच्या सरस्वती मंदिर रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवासासाठी सायकलींचे वाटप करण्यात आले. मुंबई येथील मासूम संस्थेच्या संस्थापिका निकिता केतकर, संचालक कमलाकर माने, गुरुप्रसाद पाटील, संदीप शेलार, महेंद्र म्हसे यांच्या पुढाकारातून रात्रशाळेतील गरजू विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवासासाठी सायकलींचे वाटप करण्यात आले. दिवसा काम करून रात्री शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सायकलीमुळे पाठबळ मिळाले आहे. मुख्याध्यापक पांडुरंग गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायकल वाटप करण्यात आले. देवका लबडे, वीणा कुऱ्हाडे, सुषमा धारूरकर आदी उपस्थित होत्या. विलास शिंदे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.

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