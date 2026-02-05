आईच्या स्मरणार्थ विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप
पुणे

आईच्या स्मरणार्थ विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप

Published on

आळेफाटा, ता. ५ : कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती आणि आळे गावचे माजी सरपंच प्रीतम काळे, प्रवीण काळे, प्रसाद काळे यांनी त्यांच्या मातोश्री यमुना नंदकुमार काळे यांच्या स्मरणार्थ आळे (ता. जुन्नर) गावातील ६४ गरीब विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप केली. तसेच गावातील सर्व मंदिरांना समई‌ दिली. अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना साडी वाटप, अन्नपूर्णासाठी देणगी, भजनी मंडळासाठी साहित्य वाटप करण्यात आले.
सायकलींचे वाटप समाधान महाराज शर्मा, माजी आमदार अतुल बेनके, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ॲड. संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे, भास्कर गाडगे, नेताजी डोके, सारंग घोलप, प्रसन्न डोके, अजय कुऱ्हाडे, जिवन शिंदे, बाजीराव लाड, ॲड. विजय कुऱ्हाडे यांच्या हस्ते देण्यात आल्या.