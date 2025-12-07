पुणे

Pune News: आनंदाची बातमी ! 'नर्सिंगच्‍या विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत संधी; महाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान महत्त्वपूर्ण करार !

Germany nursing opportunities: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण करिअरची संधी मिळणार असून, विदेशात स्थायिक होण्याचाही मार्ग खुला होऊ शकतो. जर्मनीत शिक्षण घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवरील सहकार्य मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुणे : नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य दृढ करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि जर्मनीतील बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्रातील नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत प्रशिक्षण घेऊन करिअरची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.

