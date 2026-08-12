Pune News : समाविष्ट गावांना मोठा दिलासा! जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी मिळणार ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ची जागा

पुणे - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांपैकी १२ गावे ग्युलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) या रोगाने प्रभावित असताना या गावांसाठी दिलासा मिळणार आहे. या गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी खडकवासला येथे प्रस्तावित २०० एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राची (सीडब्ल्यूपीआरएस) सुमारे २.५ हेक्टर जागा मिळणार आहे. याचा सुमारे १३ लाख नागरिकांना लाभ होणार आहे..‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ येथे आज झालेल्या ‘स्मॉल रिव्हर रिजनरेशन फ्रेमवर्क कॉन्फरन्स’दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी या जागेबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. खडकवासला येथील २.५ हेक्टर जागा प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. या प्रस्तावावर ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे संचालक सेल्वा बालन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण पाहता हा प्रकल्प शहराच्या भविष्यातील जलनियोजनाचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे..या गावांना होणार फायदाकेंद्र सरकारने महापालिकेच्या ८९० कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी २५ टक्के निधी अर्बन रिलिफ फंड मधून मंजूर केला आहे. त्यातून खडकवासला, नांदोशी, सणसनगर, किरकटवाडी, नांदेड, धायरी, नऱ्हे, भिलारेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी, कोळेवाडी आणि जांभुळवाडी या १२ गावांना लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे कोंढवे-धावडे, किरकटवाडी, उत्तमनगर आणि शिवणे या चार गावांनाही याचा फायदा होईल..‘नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये सध्या बांधकाम क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर २०० एमएलडी क्षमतेचा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास या भागाला शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करता येऊ शकेल. जागा हस्तांतरण आणि तांत्रिक बाबींसाठी आता महापालिका व सीडब्ल्यूपीआरएसमध्ये समन्वय साधून पुढील प्रक्रिया तातडीने पार पाडली जाईल.- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.