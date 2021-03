टाटा टेक्नॉलॉजीतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांबाबत मोठा खुलासा; कंपनीनं दिलं स्पष्टीकरण!

नवी दिल्ली : पुण्यातील आयटी हब असलेल्या हिंजवडी येथील टाटा टेक्नॉलॉजीमधील (Tata Technologies) कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांबाबत कंपनीनं मोठा खुलासा केला आहे. याबाबत दिवसभरात माध्यमांमध्ये आलेलं वृत्त खोट असल्याचंही कंपनीने म्हटलं आहे. यासंदर्भात टाटा टेक्नॉलॉजीजने एक निवदेन जाहीर केलं असून यामध्ये कंपनीत सहा महिन्यांपूर्वी घेण्यात व्यावसायिक निर्णयावर आधारित बातम्या प्रसारित झाल्याचं स्पष्ट केलं आहे. निवदेनात टाटा टेक्नॉलॉजीच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं, "जुलै २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे कंपनीसमोर काही व्यवसायिक आव्हानं निर्माण झाली होती, त्यामुळे तातडीने काही निर्णय घेण्यात आले होते. आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या एका घटकाशी चर्चेनंतर जे आधीपासूनच कामाशिवाय बसवले (बेंच) होते, त्यांनी पगारी रजेवर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्यांना काही कालावधीसाठी विनाशुल्क रजा देण्यात आली होती" या निर्णयानंतरही त्यांना कंपनीच्या पे-रोलवर कायम ठेवण्यात आलं होतं. तसेच कंपनीच्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचे फायदेही देण्यात आले होते. त्यानंतर यांपैकी १८ टक्के हुशार कर्मचाऱ्यांना आमच्या इतर प्रकल्पांमध्ये सामावून घेण्यात आलं. त्याचबरोबर, सर्व वैधानिक मानदंडांचे पालन करत आम्ही उर्वरित कर्मचार्‍यांशीही संपर्क करत आहोत, असेही टाटा टेक्नॉलॉजीजनं म्हटलं आहे. दरम्यान, हिंजवडीतील येथील टाटा टेक्‍नॉलॉजीमधील ८०० हून अधिक कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्याचं वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसारित झालं होतं. त्यामुळे पुण्यातील आयटी कर्मचाऱ्याची संघटना असलेल्या 'राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी सिनेटनं' (NITES) पुण्यातील कामगार आयुक्‍तांकडे टाटा टेक्नॉलॉजीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार केल्याचंही म्हटलं होतं.



